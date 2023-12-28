Смотрят на 1200 км вглубь РФ: эксперты рассказали о возможностях разведки НАТО

Аналитики установили, что практические все авиабазы на территории РФ могут быть под "присмотром" разведки партнеров НАТО. Исключением является только авиабаза "Белая" в Иркутской области.

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Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что именно благодаря союзникам Украина получает сведения о действиях боевой авиации российских ВКС или носителях "Калибров" в Черном море. Между тем эксперты уточнили, что средства разведки партнеров из НАТО позволяют вести наблюдений вглубь российской территории на 1200 км. Об этом 28 декабря сообщили обозреватели Defence Express.

"Вопрос возможностей разведки от США и других стран НАТО получил довольно неожиданное уточнение, которое демонстрирует действительно огромные возможности, а главное то, что эти данные максимально оперативно поступают в Вооруженные Силы Украины", — отмечают авторы публикации.

В частности, что касается мониторинга акватории Черного моря, то его осуществляют беспилотники RQ-4 Global Hawk, а также противолодочные самолеты P-8A Poseidon, которые регулярно летают над Румынией.

Однако неожиданностью стало то, что натовские партнеры могут засекать взлеты российских МиГ-31К с ракетами "Кинжал" на борту. А это говорит о том, что дальность мониторинга вглубь РФ достигает более 1000 км, подчеркнули эксперты.

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Например, авиабаза "Саваслейка" в Нижегородской области расположена в 1000 км от границы с Финляндией. В то же время расстояние до Польши достигает 1200 км. Авиабаза вблизи города Энгельс Саратовской области, где базируются Ту-95 и Ту-160, расположена в 1200 км от нейтральных вод Черного моря. До Румынии расстояние составляет 1430 км.

Если брать во внимание аэродром "Дягилево", что на западной окраине Рязани, то расстояние до Польши также составляет около 1000 км.

Расположение авиабаз Российской Федерации

В свете этого эксперты акцентируют на том, что единственной авиабазой, которая остается вне досягаемости разведки НАТО — это "Белая" в Иркутской области. Она находится в 2400 км от границ Южной Кореи, а вот "Украинка" в Амурской области расположена в 1200 км от берегов Японии.

"Конечно остается вопрос, какие именно средства используют западные партнеры для получения таких тем более оперативных данных", — пишут эксперты.

По их мнению, речь может идти о группировке спутников, но скорее всего дело не в космических средствах мониторинга, а в других средствах наблюдения, которые не только "просматривают" территорию РФ, но и могут обновлять "банк целей" в случае войны.

Ранее сообщалось, что РФ вынуждена была расконсервировать советский высотный разведывательный самолет М-55 "Геофизика". По мнению эксперта Александра Коваленко, это говорит об ограниченном потенциале разведывательной авиации РФ, что в свою очередь может привести к ослеплению и оглушению всей группировки российских войск.