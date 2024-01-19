Нові бомби Yasin на старих літаках: в Ірані вирішили "воскресити" Су-22 (відео)

ВПС Ірану мають в арсеналі 30 літаків Су-22. Експерти зазначають, що попри всі спроби модернізувати застарілі машини, вони навряд чи можуть конкурувати із сучасними зразками.

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ВПС Ісламської Республіки Іран (IRIAF) збираються "омолодити" свої давно забуті штурмовики Су-22, модернізуючи їх для нових систем озброєння. Зміни передбачають інтеграцію авіабомб Yasin з радіусом дії до 40 км, а також балістичних ракет Arman. Про це повідомляють іранські ЗМІ, публікуючи відповідне відео.

За деякими даними, планувальні авіабомби Yasin масою 320 кг мають радіус дії від 40 км до 60 км залежно від носія і висоти запуску. Бомби мають боєголовку 215 кг і можуть бути застосовані за будь-яких погодних умов, водночас висота скидання досягає понад 8 км.

Ракета Arman вперше була представлена публіці 2023 року на аерокосмічній виставці, організованій Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Вважається, що вона є продовженням твердопаливної балістичної ракети малої дальності Ababil, причому іранські зброярі ставили перед собою мету створення аналога російської ракети "Кинджал".

Іранська планувальна бомба Yasin

Модернізація забутих Су-22

Що стосується ветеранів Су-22, то це експортний варіант радянського стародавнього літака Су-17, який продовжує літати в багатьох країнах світу завдяки широкому експорту серед країн Східного блоку, що мали дружні зв'язки з СРСР.

Іран отримав 40 одиниць з яких у 1991 році. Однак протягом кількох років вони залишалися непрацездатними, поки 2013 року Іран не розпочав комплексну програму капітального ремонту.

Радянський винищувач Су-17

Оглядачі Bulgarian Military пишуть, що наразі Іран може похвалитися 30 бойовими Су-22, які пройшли модернізацію. У результаті старі літаки нібито отримали сучасні можливості, включно з "розумною" бомбовою установкою, боєприпасами точного наведення, передаванням даних із БПЛА і технологією застосування крилатих ракет із дальністю польоту приблизно 1500 км.

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Експерти зазначають, що літаки можуть виконувати завдання на малих висотах і мають для цього до 10 кріплень озброєння класу "повітря-земля" і "повітря-повітря". Тим часом наголошується, що попри всі маніпуляції зі старими літаками, вони навряд чи зможуть скласти конкуренцію сучасним машинам, які перевершують Су-22, зокрема, в частині наступального озброєння та авіоніки.

Однак для КВІР вони становлять цінність не стільки як винищувачі-бомбардувальники, скільки як вузли передачі інформації. Завдяки здатності об'єднуватися з БПЛА і передавати інформацію вони можуть виявитися корисними в разі конфлікту — поки їх не зіб'ють.

Нагадаємо, на початку січня у В'єтнамі розбився під час звичайного тренувального польоту винищувач Су-22М4 ВПС країни. Унаслідок падіння передня і задня частина літака розлетілися на відстань приблизно 200 метрів, але обійшлося без жертв, — лише один місцевий житель отримав поранення.