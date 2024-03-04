"Рух поїздів паралізовано": у ГУР підтвердили підрив моста у Росії (фото)

За даними української розвідки, Росія використовувала залізничну гілку у Чапаєвську для транспортування військових вантажів.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило підрив залізничного моста у Самарській області РФ. 4 березня приблизно о 6:00 міст було пошкоджено шляхом підриву його силових конструкцій, повідомили в українській розвідці.

"Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області", — заявили в ГУР.

У розвідці додали, що з огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим.

Водночас російські ЗМІ стверджують, що можливою метою диверсії на перегоні Звєзда – Чапаєвськ могло бути порушення логістики місцевих стратегічних підприємств. Зокрема, йдеться про Приволзький державний випробувальний полігон та численні хімічні заводи, розташовані поблизу Чапаєвська.

За даними Telegram-каналу Mash, пошкодження моста є незначними. Найближчим часом рух потягів відновиться.

Що відомо про підрив моста у місті Чапаєвськ

У понеділок вранці, 4 березня, російські Telegram-канали повідомили про підрив мосту через річку Чапаєвка на перегоні Звєзда – Чапаєвськ у Самарській області. У результаті було пошкоджено опору. Водночас бетонна опора попередньо не пошкоджена.

Потяги зупинили рух. Зокрема, затримано три пасажирські поїзди, які їхали з Москви, та одна електричка.

На місце прибули російські спецслужби та сапери.

Нагадаємо, 2 березня представник ГУР Андрій Юсов подякував небайдужим росіянам, які влаштували "деградацію інфраструктури" в російському Єкатеринбурзі.

У ніч проти 2 березня у російському Єкатеринбурзі пролунала серія вибухів з яскравими спалахами. Горіла підстанція, яка забезпечує електроенергією одразу три підприємства російського військово-промислового комплексу: військові заводи МЗіК, Турбомоторний та Уралмаш. Російські підприємства залишилися без світла.