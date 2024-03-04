"Самостійно створюєте ризик": адвокат застеріг від помилки після отримання першої повістки

Працівники ТЦК можуть схиляти людину спочатку пройти ВЛК, а вже потім розбиратися з правом на відстрочку. Юрист Володимир Крекотень пояснив, чи зобов’язує до цього закон.

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В Україні триває загальна мобілізація населення, і громадянам вручають повістки. Однак виникли дискусії щодо того, чи потрібно проходити медогляд перед наданням документів на відстрочку. На це запитання відповів у соцмережах адвокат Володимир Крекотень.

Чи потрібно спочатку проходити ВЛК?

Між військовозобов’язаними та працівниками ТЦК стаються суперечки. Призовники хочуть подавати документи на відстрочку до військово-лікарської комісії (ВЛК), а у військкоматах наполягають спочатку на проходженні медогляду.

Юрист підкреслив, що закон — не на стороні ТЦК. Чинне законодавство не встановлює послідовність, за якою потрібно подавати документи на відстрочку. Тобто проходити до цього ВЛК не обов’язково.

"Просто немає в нас такої норми, де було б написано, що спочатку ВЛК, а потім уже все інше. Тож військовозобов'язаний має право подати ці документи в будь-який момент, коли вважатиме це за потрібне, а ТЦК зобов'язані прийняти й долучити до військової справи", — пояснив Крекотень.

Що означає перша повістка в ТЦК?

Перша повістка, вручена військовозобов’язаному, запрошує його у військкомат для уточнення військово-облікових даних.

"Перший етап взаємодії з ТЦК — це завжди етап уточнення військово-облікових даних", — зазначив адвокат.

Тобто громадянина викликають для оновлення інформації про сімейний і соціальний статус, зокрема надання даних про статус інвалідності або наявність родича з цим статусом, про трьох неповнолітніх дітей тощо.

"І коли ТЦК відмовляється приймати ці документи, розповідаючи, що спочатку ВЛК, по суті, ТЦК відмовляється виконувати свої обов'язки. Вони не роблять те, для чого викликали людину", — пояснив Крекотень.

ВЛК — це додатковий "ризик"?

Юрист підкреслив, що висновок медкомісії також вважається військово-обліковими даними. Він стосується стану здоров’я, але юридично не має переваги над інформацією про сімейний стан і соціальний захист.

"Також потрібно розуміти й те, що якщо ви спочатку проходите ВЛК, то самостійно створюєте ризик того, що в ТЦК можуть просто відмовитися приймати документи, які підтверджують право на відстрочку. Замість цього можуть спробувати вручити вам повістку на відряджання. А потім ви вже розбиратиметеся з відповідними наслідками, і тут немає нічого хорошого", — зауважив Крекотень.

Він порадив спочатку подавати в ТЦК документи, які підтверджують право на відстрочку. Звернення мають зафіксувати, а документи — розглянути й зареєстрували. Лише після цього адвокат рекомендує розв’язувати питання щодо ВЛК.

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