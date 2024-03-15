"Впізнає" людей і авто: військкоми отримали доступ до системи відеоспостереження (відео)

Система відеоспостереження уміє детектувати обличчя людей вдень та вночі, розповіли проєктувальники. Тепер можливостями системи зможуть скористатись працівники військкоматів.

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У місті Сміла Черкаської області запрацювала система відеоспостереження "Безпечне місто". До складу системи входять більш як 80 відеокамер різного призначення, до яких отримали доступ усі міські служби. Серед відомств, які можуть використовувати можливості камер — працівники Територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про подію міський голова Сміли Сергій Ананко розповів на сторінці Facebook.

Ананко пояснив, що камери відеоспостереження встановлено на усіх в'їздах в Смілу та на перехрестях. З його слів, до можливостей системи "Безпечне місто" матимуть доступ військкоми, а також працівники Національної поліції, Патрульної поліції, Служби безпеки України, ДСНС тощо.

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"Всі вони зможуть використовувати дані з камер у своїй роботі. Багато років йшла мова про необхідність впровадження у Смілі системи "Безпечне місто". Нині можу констатувати – вона вже є і працює", — заявив Ананко.

Систему проєктувала та встановлювала компанія ТОВ "Кобі". Директор Олексій Вихристюк розповів про особливості системи, якою зможуть користуватись військкоми, поліцейські та інші відповідальні особи:

22 камер встановлені на в'їздах у Смілу — вони уміють розпізнавати номери машин;

60 камер — оглядові — їх встановили на вулицях.

Оглядові камери здатні "розпізнавати і детектувати обличчя пасажирів та водіїв, вдень та вночі", — пояснив Вихристюк. На презентації, яку він показував, можна побачити, що саме розпізнає система: стать, наявність/відсутність сумок, рюкзаків, головних уборів, форму одягу, довжину та колір волосся, верхній одяг тощо.

На презентації системи безпеки у Смілі були присутні представники служб, які будуть нею користуватись — уважно слухали про можливості "Безпечного міста".

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, в Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з вторгненням РФ у 2022 році. У Верховній Раді розглядається законопроєкт про посилення мобілізації, у якому планують запровадити низку заходів для мотивування українців до військового обліку та служби.

На сьогодні законопроєкт не проголосований у другому читанні — над ними працюють народні депутати у комітетах, — розповідають політики у ЗМІ.

Нагадуємо, західні видання опублікували інформацію про намір мобілізувати 500 тис. українців. Українські урядовці пояснили, що ідеться насправді про 330 тис. людей, які мають змінити бійців, що воюють третій рік поспіль.