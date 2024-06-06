Корабель-музей не вдався: у Польщі порізали на металобрухт підводний човен Kondor (фото)
Ветерана флоту хотіли перетворити на музейний експонат у Лемборку або Колобжезі, також були плани відправити субмарину в Іспанію. Однак ідею так і не змогли реалізувати через високі витрати на утримання.
Польський підводний човен ORP Kondor, який вивели зі складу військово-морських сил у 2017 році, не вдалося зберегти — нині його розбирають на металобрухт на пристані Кашубського каналу в Гданську. Однак кіль корабля і багато його цінних елементів будуть збережені нинішнім власником. Про сумний кінець польської субмарини повідомили 5 червня в Defence 24.
Історія ORP Kondor
Кіль підводного човна було закладено 3 березня 1964 року, 16 липня того ж року його спустили на воду під ім'ям Kunna (S 319), а 1 жовтня підняли норвезький військовий прапор. У середині своєї служби корабель пройшов масштабну модернізацію (MLU), завершену в грудні 1991 року. У 2002 році Норвегія безоплатно передала Польщі п'ять підводних човнів типу "Коббен", серед яких був і Kunna.
20 жовтня 2004 року в норвезькому Бергені на субмарині було піднято польський військово-морський прапор, і вона отримала тактичний номер 297. 19 листопада того ж року човен уперше увійшов до Гдині з польським екіпажем, а 27 листопада його перейменували на ORP Kondor.
ORP Kondor активно експлуатувалася під польським прапором, але була першою виведена з експлуатації через вік 20 грудня 2017 року. Після цього корабель був переданий Агентству військового майна і чотири рази виставлявся на продаж. У жовтні 2022 року субмарину придбав Анджей Силдатк, власник компанії SAB з Гарчегоржа.
Спроби збереження та утилізація
Новий власник планував перетворити підводний човен на музейний експонат у Лемборку або Колобжезі, також обговорювали варіанти експорту судна до Іспанії. Однак ці плани не реалізувалися, і через високі витрати на утримання, майже 20 000 злотих на місяць (понад 4600 євро), було ухвалено рішення здати підводний човен на металобрухт.
9 лютого 2024 року судно відбуксирували до причалу біля річки Мартва Вісла, а потім 29 травня — до причалу Кашубського каналу. Обладнання ORP Kondor буде демонтовано і, можливо, знайде нове застосування в музеях або у приватних колекціонерів.Важливо
Нагадаємо, 2023 року в Польщі оголосили про початок робіт над підводним човном за програмою Orka. Нові субмарини мають бути "здатні тривалий час чекати свого моменту, щоб завдати удару в потрібний час", чи то надводна, чи то наземна ціль.