Корабель-музей не вдався: у Польщі порізали на металобрухт підводний човен Kondor (фото)

Ветерана флоту хотіли перетворити на музейний експонат у Лемборку або Колобжезі, також були плани відправити субмарину в Іспанію. Однак ідею так і не змогли реалізувати через високі витрати на утримання.

Related video

Польський підводний човен ORP Kondor, який вивели зі складу військово-морських сил у 2017 році, не вдалося зберегти — нині його розбирають на металобрухт на пристані Кашубського каналу в Гданську. Однак кіль корабля і багато його цінних елементів будуть збережені нинішнім власником. Про сумний кінець польської субмарини повідомили 5 червня в Defence 24.

Історія ORP Kondor

Кіль підводного човна було закладено 3 березня 1964 року, 16 липня того ж року його спустили на воду під ім'ям Kunna (S 319), а 1 жовтня підняли норвезький військовий прапор. У середині своєї служби корабель пройшов масштабну модернізацію (MLU), завершену в грудні 1991 року. У 2002 році Норвегія безоплатно передала Польщі п'ять підводних човнів типу "Коббен", серед яких був і Kunna.

20 жовтня 2004 року в норвезькому Бергені на субмарині було піднято польський військово-морський прапор, і вона отримала тактичний номер 297. 19 листопада того ж року човен уперше увійшов до Гдині з польським екіпажем, а 27 листопада його перейменували на ORP Kondor.

Польський підводний човен ORP Kondor (фото 1) Польський підводний човен ORP Kondor (фото 2) Польський підводний човен ORP Kondor (фото 3) Польський підводний човен ORP Kondor (фото 4) Польський підводний човен ORP Kondor (фото 5) Польський підводний човен ORP Kondor (фото 6) Польський підводний човен ORP Kondor (фото 7) Польський підводний човен ORP Kondor (фото 8)

ORP Kondor активно експлуатувалася під польським прапором, але була першою виведена з експлуатації через вік 20 грудня 2017 року. Після цього корабель був переданий Агентству військового майна і чотири рази виставлявся на продаж. У жовтні 2022 року субмарину придбав Анджей Силдатк, власник компанії SAB з Гарчегоржа.

Спроби збереження та утилізація

Новий власник планував перетворити підводний човен на музейний експонат у Лемборку або Колобжезі, також обговорювали варіанти експорту судна до Іспанії. Однак ці плани не реалізувалися, і через високі витрати на утримання, майже 20 000 злотих на місяць (понад 4600 євро), було ухвалено рішення здати підводний човен на металобрухт.

9 лютого 2024 року судно відбуксирували до причалу біля річки Мартва Вісла, а потім 29 травня — до причалу Кашубського каналу. Обладнання ORP Kondor буде демонтовано і, можливо, знайде нове застосування в музеях або у приватних колекціонерів.

Важливо

Результат скасування Orka: єдина польська субмарина Orzeł ледве повернулася в стрій

Нагадаємо, 2023 року в Польщі оголосили про початок робіт над підводним човном за програмою Orka. Нові субмарини мають бути "здатні тривалий час чекати свого моменту, щоб завдати удару в потрібний час", чи то надводна, чи то наземна ціль.