Заперечення Байдена та мовний бар'єр: Україні знадобився понад рік, щоб отримати F-16

За даними журналістів, передача перших винищувачів F-16 тривала понад рік, а президент США Джо Байден відмовився від своїх початкових заперечень проти їхнього постачання, чому передували неодноразові прохання України та союзників по НАТО.

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Перша партія винищувачів F-16 від західних союзників прибула в Україну, що стало довгоочікуваним кроком, який може допомогти підвищити можливості у відбитті російських атак. Крайнім терміном передачі бойових літаків американського виробництва був кінець поточного місяця і терміни були дотримані. Водночас Київ отримав невелику кількість цих літаків. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані анонімні джерела.

За даними джерел поки що незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які тренувалися зі своїми західними інструкторами впродовж останніх місяців, одразу ж пересісти на ці бойові літаки, або ж процес займе більше часу.

Попри те, що спочатку Київ отримав невелику партію літаків, згодом вони мають допомогти наростити потенціал і завдати удару по повітряній перевазі Росії, завдяки якій знищують енергетичну інфраструктуру України, що зі свого боку призводить до віялових відключень електроенергії.

"Передача перших F-16 зайняла більше ніж рік. Президент США Джо Байден відмовився від своїх початкових заперечень проти постачання винищувачів Україні в травні 2023 року, чому передували неодноразові прохання президента Володимира Зеленського та союзників по НАТО", — ідеться в публікації.

Передача F-16 також супроводжувалася інтенсивними дебатами щодо того, чи дадуть ці літаки Україні якусь вирішальну перевагу. Повідомлення про очікувані постачання Україні винищувачів західного зразка стали з'являтися з 2022 року. Головне занепокоєння керівників західних країн було пов'язане з тим, що високотехнологічні системи можуть спровокувати Москву та призвести до ескалації.

Bloomberg посилається на досвідчених пілотів, які в травні минулого року заявляли, що ці літаки не стануть вирішальним фактором у війні.

До всього іншого, зволікання з винищувачами пов'язане ще й з питанням про запасні частини та мовним бар'єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами. Висловлюються побоювання і про те, що в країні недостатньо злітно-посадкових смуг і що літаки вразливі для російських атак.

Тим часом поле бою змінилося, обидві сторони війни все більше покладаються на дешеві дрони, а РФ зміцнює свою протиповітряну оборону.

У січні 2023 року з'явилися перші заяви про те, що Польща в межах військової допомоги Україні може поставити винищувачі F-16. Повідомлялося, що статися це має тільки в координації з країнами НАТО. Експрем'єр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи надання допомоги Києву, зазначав, що Польща не зацікавлена в тому, щоб президент РФ Володимир Путін відродив російську імперію.

Колишній посол США у РФ Майкл Макфол 30 січня висловився про те, що президент України Володимир Зеленський міг би підписати документ, який гарантує, що винищувачі F-16 не будуть атакувати територію РФ.

Водночас президент США Джо Байден ще 31 січня 2023 року, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи отримає Україна F-16, сказав, що "ні".

Згодом він заявляв уже про готовність обговорювати питання про F-16 з Україною. А за деякий час США дозволили третім країнам передачу Україні своїх винищувачів.

Нагадаємо, що РФ використовує західні компоненти для ракет Х-32, якими обстрілює Україну.

Також повідомлялося, що небо над Україною, за інформацією Forbes, слід вважати найнебезпечнішим повітряним простором у світі, але F-16 можуть захистити від російських ракет.