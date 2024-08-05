Возражения Байдена и языковой барьер: Украине понадобилось больше года, чтобы получить F-16

По данным журналистов, передача первых истребителей F-16 заняла больше года, а президент США Джо Байден отказался от своих первоначальных возражений против их отправки, чему предшествовали неоднократные просьбы Украины и союзников по НАТО.

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Первая партия истребителей F-16 от западных союзников прибыла в Украину, что стало долгожданным шагом, который может помочь повысить возможности в отражении российских атак. Крайним сроком передачи боевых самолетов американского производства был конец текущего месяца, и сроки были соблюдены. При этом Киев получил небольшое число этих самолетов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные анонимные источники.

По данным источников, пока неясно, смогут ли украинские пилоты, которые тренировались со своими западными инструкторами в течение последних месяцев, сразу же пересесть на эти боевые самолеты, или же процесс займет больше времени.

Несмотря на то, что вначале Киев получил небольшую партию самолетов, со временем они должна помочь нарастить потенциал и нанести удар по воздушному превосходству России, за счет которого уничтожается энергетическая инфраструктура Украины, что, в свою очередь, приводит к веерным отключениям электроэнергии.

"Передача первых F-16 заняла больше года. Президент США Джо Байден отказался от своих первоначальных возражений против отправки истребителей Украине в мае 2023 года, чему предшествовали неоднократные просьбы президента Владимира Зеленского и союзников по НАТО", — говорится в публикации.

Передача F-16 также сопровождалась интенсивными дебатами относительно того, дадут ли эти самолеты Украине какое-либо решающее преимущество. Сообщения об ожидаемых поставках Украине истребителей западного образца стали появляться с 2022 года. Главным образом беспокойство руководителей западных стран было связано с тем, что высокотехнологичные системы могут спровоцировать Москву и привести к эскалации.

Bloomberg ссылается на опытных пилотов, которые в мае прошлого года заявляли, что эти самолеты не станут решающим фактором в войне.

Ко всему прочему, промедление с истребителями связано еще и с вопросом о запасных частях и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами. Высказываются опасения и о том, что в стране недостаточно взлетно-посадочных полос, а самолеты уязвимы перед российскими атаками.

Тем временем поле боя изменилось, обе стороны войны все больше полагаются на дешевые дроны, а РФ укрепляет свою противовоздушную оборону.

В январе 2023 года появились первые заявления о том, что Польша в рамках военной помощи Украине может поставить истребители F-16. Сообщалось, что произойди это должно только в координации со странами НАТО. Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, комментируя оказание помощи Киеву, отмечал, что Польша не заинтересована в том, чтобы президент РФ Владимир Путин возродил российскую империю.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол 30 января высказался о том, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать документ, гарантирующий, что истребители F-16 не будут атаковать территорию РФ.

Вместе с тем президент США Джо Байден, еще 31 января 2023 года, отвечая на вопрос журналистов о том, получит ли Украина F-16, сказал, что "нет".

Впоследствии он заявлял уже о готовности обсуждать вопрос об F-16 с Украиной. А спустя время США разрешили третьим странам передачу Украине своих истребителей.

Напомним, что РФ использует западные компоненты для ракет Х-32, которыми обстреливает Украину.

Также сообщалось, что небо над Украиной, по информации Forbes, следует считать самым опасным воздушным пространством в мире, но F-16 могут защитить от российских ракет.