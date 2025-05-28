"Знищити ВПК Росії не вийде": дружина Білецького заявила, що Taurus не є "панацеєю" для України

Українська журналістка, дружина командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького Тетяна Даниленко вважає, що передача німецьких далекобійних ракет Taurus Україні не дозволить знищити військову промисловість чи виснажити протиповітряну оборону в Росії.

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Свою думку Даниленко висловила на сторінці у Facebook ввечері 27 травня.

Журналістка Тетяна Даниленко пише, що замість Taurus варто передати необхідне озброєння бійцям на передовій Фото: скриншот

Журналістка заявила, що німецький уряд "дає задню" щодо передачі "Таурусів" Україні, та далекобійні ракети не є "панацеєю". За її словами, росіяни виробляють сотні подібних боєприпасів, і це дозволяє їм лише тероризувати мирне населення.

"Припустімо, відповімо ми тим самим — тільки в десятки разів у менших масштабах. Порадіють широкі народні маси. Буде що показувати блогерам. Але знищити російську промисловість не вийде. Виснажити в нуль їхню ППО — теж", — висловилася дружина Білецького.

На її думку, окупанти не можуть досягти зазначених цілей у масштабах України, хоча мають далекобійних ракет більше, ніж Німеччина. Українські удари по російських заводах так само не зупинять виробництво російського озброєння, вважає журналістка.

"То до чого весь цей ажіотаж у дусі "дайош українську балістику" і "дайте Тауруси". Може доцільніше дати фронту те, чого бракує там?" — написала Даниленко.

Taurus для України: на що здатні німецькі ракети

Ракети Taurus мають більший радіус ураження для ударів вглиб Росії, ніж їхні західні аналоги, що є на озброєнні Сил оборони України. Ці крилаті авіаційні ракети класу "повітря-земля" мають дальність дії до 500 км і масу бойової частини 481 кг. Вони можуть летіти на малих і надмалих висотах, уникаючи дії радарів і систем ППО, а їхній курс коригується без GPS, що дозволить уражати цілі в глибокому тилу противника.

Також "Тауруси" можна інтегрувати на західні літаки, зокрема винищувачі F-16.

Порівняння радіусу ураження далекобійних ракет Фото: Телеграф

Що відомо про передачу Taurus для України

Після перемоги на виборах до Бундестагу у квітні 2025 року майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що готовий постачати далекобійні ракети Taurus Україні.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова 17 квітня відповіла на заяви Мерца погрозами розцінювати удари Taurus по російських об'єктах як пряму участь Німеччини у війні.

Під час виступу на заході Forum Europe 26 травня федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що з українських військових зняли обмеження на далекобійні ракетні удари по російській території.

Представник коаліційного уряду Німеччини та віцеканцлер Ларс Клінґбайль 27 травня заперечив інформацію про надання Україні Taurus для далекобійних ударів по РФ.

27 травня Фрідріх Мерц пояснив, що у своїй заяві на скасування для України обмежень на удари вглиб РФ мав на увазі рішення, ухвалене урядами США, Британії, Франції та Німеччини ще кілька місяців тому.