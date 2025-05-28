"Уничтожить ВПК России не выйдет": жена Билецкого заявила, что Taurus не является "панацеей" для Украины

Украинская журналистка, жена командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого Татьяна Даниленко считает, что передача немецких дальнобойных ракет Taurus Украине не позволит уничтожить военную промышленность или истощить противовоздушную оборону в России.

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Свое мнение Даниленко высказала на странице в Facebook вечером 27 мая.

Журналистка Татьяна Даниленко пишет, что вместо Taurus стоит передать необходимое вооружение бойцам на передовой Фото: скриншот

Журналистка заявила, что немецкое правительство "дает заднюю" по передаче "Таурусов" Украине, и дальнобойные ракеты не являются "панацеей". По ее словам, россияне производят сотни подобных боеприпасов, и это позволяет им только терроризировать мирное население.

"Допустим, ответим мы тем же — только в десятки раз в меньших масштабах. Порадуются широкие народные массы. Будет что показывать блогерам. Но уничтожить российскую промышленность не получится. Истощить в ноль их ПВО — тоже", — высказалась жена Билецкого.

По ее мнению, оккупанты не могут достичь указанных целей в масштабах Украины, хотя имеют дальнобойных ракет больше, чем Германия. Украинские удары по российским заводам так же не остановят производство российского вооружения, считает журналистка.

"Так к чему весь этот ажиотаж в духе "даешь украинскую баллистику" и "дайте Таурусы". Может целесообразнее дать фронту то, чего не хватает там?" — написала Даниленко.

Taurus для Украины: на что способны немецкие ракеты

Ракеты Taurus имеют больший радиус поражения для ударов вглубь России, чем их западные аналоги, имеющиеся на вооружении Сил обороны Украины. Эти крылатые авиационные ракеты класса "воздух-земля" имеют дальность действия до 500 км и массу боевой части 481 кг. Они могут лететь на малых и сверхмалых высотах, избегая действия радаров и систем ПВО, а их курс корректируется без GPS, что позволит поражать цели в глубоком тылу противника.

Также "Таурусы" можно интегрировать на западные самолеты, в частности истребители F-16.

Сравнение радиуса поражения дальнобойных ракет Фото: Телеграф

Что известно о передаче Taurus для Украины

После победы на выборах в Бундестаг в апреле 2025 года будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что готов поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 17 апреля ответила на заявления Мерца угрозами расценивать удары Taurus по российским объектам как прямое участие Германии в войне.

Во время выступления на мероприятии Forum Europe 26 мая федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что с украинских военных сняли ограничения на дальнобойные ракетные удары по российской территории.

Представитель коалиционного правительства Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль 27 мая опроверг информацию о предоставлении Украине Taurus для дальнобойных ударов по РФ.

27 мая Фридрих Мерц пояснил, что в своем заявлении на отмену для Украины ограничений на удары вглубь РФ имел в виду решение, принятое правительствами США, Великобритании, Франции и Германии еще несколько месяцев назад.