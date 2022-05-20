Секс-скандал: Space X виплатила $250 тис. стюардесі, яка звинуватила Маска в домаганнях

Бортпровідниця звинуватила американського мільярдера в тому, що він оголився перед нею і запропонував купити коня в обмін на еротичні послуги. Ілон Маск повністю заперечує свою провину.

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Аерокосмічна компанія SpaceX у 2018 році виплатила $250 тис. бортпровідниці, яка звинуватила американського мільярдера та засновника компанії Ілона Маска в сексуальних домаганнях. Про це пише видання Business Insider із посиланням на заяву подруги нібито постраждалої дівчини та низку документів.

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За інформацією журналістів, стюардеса корпоративного авіапарку SpaceX звинуватила Маска в тому, що він оголився перед нею під час польоту в Лондон і запропонував купити коня в обмін на еротичний масаж.

Сам інцидент стався ще у 2016 році, через два роки компанія заплатила дівчині, щоб врегулювати позов про домагання, але журналістам про все стало відомо лише зараз через заяву подруги стюардеси.

Видання зв'язалося з Маском, щоб отримати коментар про те, що сталося.

"Якби я був схильний до сексуальних домагань, то навряд чи це був би перший випадок за всю мою 30-річну кар'єру, коли про це стало відомо", — написав мільярдер у відповідь, назвавши всю історію "політично мотивованим хітом". Він також порадив запитати в подруги бортпровідниці, чи може вона довести свої звинувачення, назвавши шрами або татуювання, що є в нього на тілі, раз його бачили оголеним.

"Вона не зможе цього зробити, тому що цього ніколи не було", — додав Маск.

У четвер увечері він також прокоментував секс-скандал, що несподівано сплив, у Twitter. "Напади на мене слід розглядати через політичну призму — це їх стандартний (негідний) сценарій — але ніщо не утримає мене від боротьби за добре майбутнє та ваше право на свободу слова", — заявив бізнесмен.

Нагадаємо, Ілон Маск запропонував раді директорів каліфорнійської компанії Twitter викупити 100 відсотків її акцій і перетворити на приватну компанію. Загальна сума операції має становити 43 млрд доларів, хоча ринкова ціна Twitter — близько 37 млрд доларів.

Також Фокус писав, що на майбутніх виборах Маск пообіцяв підтримати республіканців. Бізнесмен розкритикував некомпетентність адміністрації Байдена та заявив, що партія демократів перебуває під надмірним контролем профспілок.