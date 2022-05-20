Секс-скандал: Space X выплатила $250 тыс. обвинившей Маска в домогательстве стюардессе

Бортпроводница обвинила американского миллиардера в том, что он обнажился перед ней и предложил купить лошадь в обмен на эротические услуги. Илон Маск полностью отрицает свою вину.

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Аэрокосмическая компания SpaceX в 2018 году выплатила $250 тыс. бортпроводнице, обвинившей американского миллиардера и основателя компании Илона Маска в сексуальных домогательствах. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на заявление подруги якобы пострадавшей девушки и ряд документов.

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По информации журналистов, стюардесса корпоративного авиапарка SpaceX обвинила Маска в том, что он обнажился перед ней во время полета в Лондон и предложил купить лошадь в обмен на эротический массаж.

Сам инцидент произошел еще в 2016 году, два года спустя компания заплатила девушке, чтобы урегулировать иск о домогательствах, но журналистам обо всем стало известно лишь сейчас из-за заявления подруги стюардессы.

Издание связалось с Маском, чтобы получить комментарий о случившемся.

"Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, то вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало известно", — написал миллиардер в ответ, назвав всю историю "политически мотивированным хитом". Он также посоветовал спросить у подруги бортпроводницы, может ли она доказать свои обвинения, назвав имеющегося у него на теле шрамы или татуировки, раз его видели обнаженным.

"Она не сможет этого сделать, потому что этого никогда не было", — добавил Маск.

В четверг вечером он также прокомментировал неожиданно всплывший секс-скандал в Twitter. "Нападения на меня следует рассматривать через политическую призму — это их стандартный (презренный) сценарий — но ничто не удержит меня от борьбы за хорошее будущее и ваше право на свободу слова", — заявил бизнесмен.

Напомним, Илон Маск предложил совету директоров калифорнийской компании Twitter выкупить 100 процентов ее акций и преобразовать в частную компанию. Общая сумма сделки должна составить 43 млрд долларов, хотя рыночная цена Twitter — порядка 37 млрд долларов.

Также Фокус писал, что на будущих выборах Маск пообещал поддержать республиканцев. Бизнесмен раскритиковал некомпетентность администрации Байдена и заявил, что партия демократов находится под чрезмерным контролем профсоюзов.