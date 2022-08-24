Прем'єр-міністр Фінляндії вибачилася за знімок жінок, які цілуються в її резиденції (фото)

Після музичного фестивалю Ruisrock Санна Марін вирішила продовжити свято в резиденції, де її подруги позували з оголеними торсами та прикривали груди табличкою з написом "Фінляндія".

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін потрапила в черговий скандал із вечірками. На цей раз їй довелося попросити вибачення за фотографію напівоголених жінок, які цілуються, зроблену в її резиденції. Про це пише фінське видання Helsingin Sanomat.

На знімку, поширеному фінськими ЗМІ, зображені дві жінки, що цілуються з оголеними торсами і прикривають груди табличкою з написом "Фінляндія". Це косметологиня Сабіна Саярккя та поетеса Наталія Калліо.

[ + – ] Подруги Санни Марін, які цілуються

23 серпня Санна Марін підтвердила, що фотографію зроблено в її офіційній резиденції Кесаранта в Гельсінкі після того, як вона відвідала музичний фестиваль Ruisrock, який проходив 8-10 липня. Після цього вона з друзями вирушила до Кесаранти, щоб відсвяткувати. Прем'єр-міністр Фінляндії попросила вибачення за кадри із її робочого місця.

"Я думаю, що фотографія не підходить, я прошу вибачення за це. Такий знімок не можна було робити", — сказав Марін журналістам.

За її словами, гості користувалися туалетами резиденції, які пов'язані з інформаційною кімнатою. Там і зробили фотографію. Друзі прем'єр-міністра Фінляндії також відпочивали у сауні та купалися.

Санна Марін додала, що інші внутрішні приміщення вони не використали і наголосила, що простір весь час знаходився під наглядом, і особи відвідувачів були відомі відповідальним за безпеку.

Нагадаємо, 18 серпня Фокус писав, що 36-річна прем'єр-міністр Фінляндії зазнала різкої критики після опублікованого відео з її вечірки. На кадрах видно, як політик танцює у компанії відомих друзів. Вона заявила, що не вживала наркотиків, а лише випила алкоголь.

Після цього до мережі злили ще одне відео з вечірки Санни Марін. Очевидці стверджують, що прем'єр Фінляндії танцювала щонайменше з трьома різними чоловіками і сиділа у них на колінах. Через скандал чиновниці довелося складати тест на вміст наркотиків у крові.

Тест показав, що в її організмі не виявлено жодних наркотичних речовин.