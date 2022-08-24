Премьер-министр Финляндии извинилась за снимок целующихся женщин в ее резиденции (фото)

После музыкального фестиваля Ruisrock Санна Марин решила продолжить праздник в резиденции, где ее подруги позировали с обнаженными торсами и прикрывали грудь табличкой с надписью "Финляндия".

Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в очередной скандал с вечеринками. В этот раз ей пришлось извиниться за фотографию полуобнаженных целующихся женщин, сделанную в ее резиденции. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.

На снимке, распространенном финскими СМИ, изображены две целующиеся женщины с обнаженными торсами и прикрывающие грудь табличкой с надписью "Финляндия". Это косметолог Сабина Саярккя и поэтесса Наталья Каллио.

[ + – ] Целующиеся подруги Санны Марин

23 августа Санна Марин подтвердила, что фотография была сделана в ее официальной резиденции Кесаранте в Хельсинки после того, как она посетила музыкальный фестиваль Ruisrock, который проходил 8-10 июля. После этого она с друзьями отправилась в Кесаранту, чтобы отпраздновать. Премьер-министр Финляндии извинилась за кадры с ее рабочего места.

"Я думаю, что фотография не подходит, я прошу прощения за это. Такой снимок нельзя было делать", — сказал Марин журналистам.

По ее словам, гости пользовались туалетами резиденции, которые соединены с информационной комнатой. Там и была сделана нашумевшая фотография. Друзья премьер-министра Финляндии также отдыхали в сауне и купались.

Санна Марин добавила, что остальные внутренние помещения они не использовали и подчеркнула, что пространство все время находилось под наблюдением, и личности посетителей были известны ответственным за безопасность.

Напомним, 18 августа Фокус писал, что 36-летняя премьер-министр Финляндии подверглась резкой критики после опубликованного видео с ее вечеринки. На кадрах видно, как политик танцует в компании известных друзей. Она заявила, что не употребляла наркотиков, а только выпила алкоголь.

После этого в сеть слили еще одно видео с вечеринки Санны Марин. Очевидцы утверждают, что премьер Финляндии танцевала минимум с тремя разными мужчинами и сидела у них на коленях. Из-за скандала чиновнице пришлось сдавать тест на содержание наркотиков в крови.

Тест показал, что в ее организме не обнаружено никаких наркотических веществ.