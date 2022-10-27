Папа Франциск назвав порнографію пороком, на який страждають навіть священики та ченці

Папа Римський радить використовувати цифрові технології та соцмережі для спілкування та саморозвитку. Порноконтент, на думку понтифіка, викликає спокуси та послаблює серця людей.

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Папа Римський Франциск звернув увагу священиків і ченців на небезпеку перегляду порнографії в інтернеті. Про це пише італійська газета IL Messagero з посиланням на послання Папи семінаристам у Римі.

На цей порок, за словами понтифіка, страждають багато людей, він послаблює серця представників духовенства.

"Диявол заходить звідти. Дорогі брати, зверніть на це увагу", — сказав Папа.

Священнослужитель торкнувся теми цифрових технологій і соціальних мереж. На його думку, люди повинні користуватися досягненнями технічного прогресу, але надто багато часу витрачати на це не варто.

"Ви повинні використовувати їх як допомогу в просуванні вперед, у спілкуванні, це нормально. Але й не використовувати все це для перегляду порнографії. Чисте серце, яке Ісус отримує щодня, не може сприймати порнографічну інформацію", — зазначив Папа Римський.

Франциск порадив групі семінаристів видалити порнографічний контент із телефонів, щоб не було зайвої спокуси.

Нагадаємо, що президента України Володимира Зеленського просили легалізувати порноіндустрію, оскільки представники цього бізнесу їдуть за кордон і працюють на інші країни.

Український нардеп Данило Гетманцев раніше казав, як еротична платформа OnlyFans перерахувала в бюджет України 305 тисяч доларів.

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