Папа Франциск назвал порнографию пороком, которым страдают даже священники и монахи

Папа Римский советует использовать цифровые технологии и соцсети для общения и саморазвития. Порноконтент, по мнению понтифика, вызывает искушения и ослабляет сердца людей.

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Папа Римский Франциск обратил внимание священников и монахов на опасность просмотра порнографии в интернете. Об этом пишет итальянская газета IL Messagero со ссылкой на послание Папы семинаристам в Риме.

Этим пороком, по словам понтифика, страдают многие люди, он ослабляет сердца представителей духовенства.

"Дьявол заходит оттуда. Дорогие братья, обратите на это внимание", — сказал Папа

Священнослужитель коснулся темы цифровых технологий и социальных сетей. По его мнению, люди должны пользоваться достижениями технического прогресса, Но слишком много времени тратить на это не стоит.

"Вы должны использовать их как помощь в продвижении вперед, в общении, это нормально. Но и не использовать все это для просмотра порнографии. Чистое сердце, которое Иисус получает каждый день, не может воспринимать порнографическую информацию", — указал Папа Римский.

Франциск посоветовал группе семинаристов удалить порнографический контент из телефонов, чтобы не было лишнего искушения.

Напомним, что президента Украины Владимира Зеленского просили легализировать порноиндустрию, так как представители этого бизнеса едут за границу и работают на другие страны.

Украинский нардеп Даниил Гетманцев ранее говорил, как эротическая платформа OnlyFans перечислила в бюджет Украины 305 тысяч долларов.

Фокус ранее писал, что независимый кандидат в Конгресс США Майк Иткис в рамках предвыборной кампании решил сняться в порно. Политик таким образом показал позитивный подход к сексу.