"Приховані перлини": 10 прибережних міст-примар, які незаслужено залишили гнити

Існує безліч причин, через які люди залишають свої будинки біля моря. Серед них ерозія берегів, забудова та зростання населення. Всі ці фактори так чи інакше призвели до того, що колись населені містечка перетворилися на руїни.

Related video

Колись активні приморські села Великобританії сьогодні залишаються "нелюбими" та залишаються гнити. Про це пише Daily Express.

Причини, через які люди покинули свої будинки, можуть бути різними. Це і ерозія берегів, забудова та зростання населення. Все це значно впливає на ці "приховані перлини".

Британське видання розповідає про покинуті прибережні села та їхню історію.

Кенфіг

Кенфіг це село і колишній район в Брідженд, Уельс. Воно розташоване за 1 милю вглиб країни на північному березі Брістольського каналу та на південний захід від автомагістралі M4. На схід знаходиться місто Брідженд, приблизно за 6 миль, і столиця Кардіфф, за 24 милі.

Вважається, що село колись було невеликим римським поселенням із фортом, яке, як передбачається, є "втраченим фортом" між Кардіффом і Нітом, і є деякі свідчення того, що в цьому районі колись жили вікінги.

Данвіч

Село Данвіч знаходиться за кілька миль від Саутволда, на узбережжі Саффолка. Однак раніше це було набагато велике місто, наповнене людьми. У 11 столітті тут був великий порт, військово-морська база, два місця у парламенті та одна шоста частина населення Лондона.

Село Данвич Фото: Ньютон

Однак із узбережжям, яке швидко руйнується, доля села змінилася. Штормовий нагін у 1286 році і два "великі шторми" наступного року призвели до падіння цього села, і занепад був вирішений наперед.

Нині у Данвічі проживає менше 200 осіб, є лише пара магазинів та паб. Багато початкових будівель обрушилися з обриву і тепер спочивають на глибині до десяти метрів нижче лінії води. Незважаючи на це, деякі будинки все ще можна впізнати.

Халлсандс

Халлсандс — це село і пляж у південному Девоні, Англія, які розташовані в хисткому положенні між скелями та морем, між Бісандс на півночі та Старт-Пойнт на півдні.

1917 року, під час чергового припливу, стіни зламалися, і село було зруйноване. Тільки один будинок залишився придатним для житла, найвищий у селі будинок сім'ї Преттеджон.

Село Халлсандс Фото: Daily Star

Пляж захищав поселення від усіх, крім найсильніших штормів, але коли більша частина піску зникла, Халлсандс став вразливим для штормового вітру і хвиль.

Ретрей

Стародавнє містечко розташовувалося недалеко від Кримонду, але село було значною мірою зруйноване і так і не відновилося після шторму в 18 столітті, яке засипало її піском з дюн біля Раттрей-Хед. Однак у цьому районі й досі існує невелике сучасне поселення.

Бінненд

Бінненд, також відомий як село Бінненд і Бінн, — це занедбане промислове селище, розташоване за дві милі на північ від Бернтісленда у Файфі. Він був заснований наприкінці 1870-х років для розміщення робітників на прилеглих заводах з видобутку сланцевої олії.

Бінненд складався всього зі 128 будинків, але його населення становило понад 750 осіб, тому багато будинків були страшенно переповнені. За деякими даними, робітникам доводилося спати на горищних кроквах. Добувні підприємства закрилися трохи більше десяти років, і майже всі жителі міста дуже швидко поїхали. У наш час місцеве місто Бернтісленд

Тайнхем

Тайнхем — село-примара, закинута в 1943 році, і колишня громадянська парафія, що нині входить до парафії Стіпл з Тайнхемом, в окрузі Дорсет, на півдні Дорсета, неподалік Лулворта на острові Пурбек. У 2001 році населення громадянської парафії складало 0 осіб.

Село Тайнхем Фото: Ньютон

Незважаючи на те, що це район військових навчань, тут процвітає дика природа, оскільки земля не зазнавала сільськогосподарських робіт чи забудови.

Через село проходять численні пішохідні доріжки, які відкриті, коли полігон не використовується, хоча деякі з оригінальних будівель стали безхазяйними або були пошкоджені в результаті.

Екклз

Екклз — село в англійському графстві Кент, частина парафії Ейлсфорд, розташоване в долині річки Медуей.

Поруч із нею знаходиться римська вілла та гончарна піч, розкопані між 1962 та 1976 роками. Місце було зайнято приблизно з десятиліття після римського вторгнення до кінця римського правління.

Вілла зазнала щонайменше чотири основні етапи будівництва. У початковий період можлива присутність військового впливу.

Вінчелсі

Вінчелсі — невелике місто в графстві Східний Сассекс, розташоване між Високим Уельсом і Ромні Марш, приблизно за 2 милі на південний захід від Раю і за 7 миль на північний схід від Гастінгса.

Старий Вінчелсі був досить важливим містом у 13 столітті, що мало торговельні зв'язки з північною Францією та її виноробними регіонами. Згідно з записами, у цей час тут налічувалося понад 700 будинків та безліч трактирів та таверн, що говорить про населення у кілька тисяч людей.

У наші дні більшість села розташована трохи далі вглиб острова, на схилі пагорба.

Скіпсея

Скіпсея — село та цивільна парафія на узбережжі Північного моря у Східному Райдингу Йоркшира, Англія. Воно розташоване приблизно за 10 миль на південь від Брідлінгтона і за 6 миль на північ від Хорнсі на дорозі B1242 біля її перетину з B1249.

На цій ділянці узбережжя було втрачено понад 30 міст та сіл, включаючи одне під назвою Равенсер Одд.

Раніше Фокус писав, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Йилдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів першого місяця після перемоги в конкурсі.

Також раніше повідомлялося, що в "британському Чорнобилі" мешкають лише чотири людини. Маршалл Крейг — один із людей, які відмовляються залишити район. Чоловік прожив там останні 20 років свого життя та заявив, що він "ніколи не поїде".