"Бачив вас на коні": гумориста Винокура потролили через дифірамби Путіну (фото, відео)

У своїй промові російський гуморист порівняв президента РФ з лідерами "деяких" інших держав, які не можуть підніматися трапами літаків та не знають, з ким треба вітатися.

Related video

У Кремлі під час вручення ордена "За заслуги перед Батьківщиною" І ступеня радянський та російський гуморист Володимир Винокур невдало пожартував про президента Російської Федерації Володимира Путіна. Натомість російський гуморист став посміховиськом у соцмережі.

Після отримання медалі, комік почав співати Путіну дифірамби, говорячи про його "фізичну розвиненість", проте по виразу обличчя диктатор Кремля не був надто задоволеним.

"Ви знаєте яке навантаження на нашому президенті, але слава богу він у нас фізично розвинений, спортивний", — сказав Володимир Винокур.

Також гуморист висловив свою радість щодо того, як Володимир Путін сідає на коня чи підіймається самотужки трапом літака, тоді як "деякі керівники держав" цього зробити не можуть.

"Тому що є деякі керівники держав, які й по трапу не можуть піднятися, і привітатись не знають з ким, а ви всіх впізнали сьогодні", — заявив Винокур, намагаючись, мабуть, потролити президента США Джо Байдена.

Однак промову Володимира Винокура висміяли в соцмережах. Зокрема користувачі Twitter цікавились, чи "він ще живий". Також у користувачів соцмереж виникли сумніви щодо "компліменту" президенту РФ Володимиру Путіну.

Соцмережі висміяли Винокура через невдалі жарти про Путіна Соцмережі висміяли Винокура через невдалі жарти про Путіна Соцмережі висміяли Винокура через невдалі жарти про Путіна Соцмережі висміяли Винокура через невдалі жарти про Путіна

Нагадаємо, у Краснодарі оштрафували 21-річну дівчину за "дискредитацію ЗС РФ" через напис на сумці, де не згадувалась армія. Натомість на сумці був напис "Sex is cool but putin's death better", який можна перекласти як "Секс — це круто, але смерть Путіна — краще". Також дівчину оштрафували за "пропаганду нетрадиційних стосунків" через татуювання із собакою у веселковому шарфі та написом "Собака-гей".

3 серпня Фокус писав, що російський президент Володимир Путін вимагає від російських чиновників відмовитися від іномарок та пересісти на автомобілі місцевого виробництва.