"Видел вас на коне": юмориста Винокура потроллили из-за дифирамбов Путину (фото, видео)

В своей речи российский юморист сравнил президента РФ с лидерами "некоторых" других государств, которые не могут подниматься по трапам самолетов и не знают, с кем надо здороваться.

В Кремле во время вручения ордена "За заслуги перед Родиной" I степени советский и российский юморист Владимир Винокур неудачно пошутил о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Зато российский юморист стал посмешищем в соцсети.

После получения медали, комик начал петь Путину дифирамбы, говоря о его "физической развитости", однако по выражению лица диктатор Кремля не был слишком доволен.

"Вы знаете какая нагрузка на нашем президенте, но слава богу он у нас физически развит, спортивный", — сказал Владимир Винокур.

Также юморист выразил свою радость по поводу того, как Владимир Путин садится на лошадь или поднимается самостоятельно по трапу самолета, тогда как "некоторые руководители государств" этого сделать не могут.

"Потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут подняться, и поздороваться не знают с кем, а вы всех узнали сегодня", — заявил Винокур, пытаясь, видимо, потроллить президента США Джо Байдена.

Однако речь Владимира Винокура высмеяли в соцсетях. В частности пользователи Twitter интересовались, "он еще жив". Также у пользователей соцсетей возникли сомнения относительно "комплимента" президенту РФ Владимиру Путину.

Напомним, в Краснодаре оштрафовали 21-летнюю девушку за "дискредитацию ВС РФ" из-за надписи на сумке, где не упоминалась армия. Зато на сумке была надпись "Sex is cool but Putin's death better", которую можно перевести как "Секс — это круто, но смерть Путина — лучше". Также девушку оштрафовали за "пропаганду нетрадиционных отношений" из-за татуировки с собакой в радужном шарфе и надписью "Собака-гей".

3 августа Фокус писал, что российский президент Владимир Путин требует от российских чиновников отказаться от иномарок и пересесть на автомобили местного производства.