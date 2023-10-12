Винні чаклуни: під час футбольного матчу блискавка вбила тільки гравців однієї команди

"Жахливий" удар блискавки вбив усю футбольну команду, а їхні суперники залишилися неушкодженими. Це не перший випадок, коли стихія втручається у спортивні заходи.

Related video

Трагедія, що увійшла в історію, сталася в жовтні 1998 року в Центральній Африці. Тоді під час футбольного матчу 11 гравців однієї команди раптово загинули в середині гри від удару блискавки, що влучила в поле. Про це пише The Mirror.

Важливо

Місто з моторошним минулим: покинуті будинки в "забороненій зоні" засипає піском (фото)

Минуло 25 років відтоді, як у Демократичній Республіці Конго (Центральна Африка) під час футбольного матчу внаслідок удару блискавки загинуло 11 людей.

У жовтні 1998 року команда Bena Tshadi грала внічию 1:1 з командою Basanga в провінції Касаї, коли вдарила блискавка. За місцевими повідомленнями, від прямого влучання загинули 11 осіб з однієї команди. Ще 30 осіб, присутніх на грі, дістали опіки.

"Блискавка вбила одним ударом 11 молодих гравців віком від 20 до 35 років під час футбольного матчу. Спортсмени з Basanga, як не дивно, вийшли з катастрофи неушкодженими", — повідомляла тоді місцева газета.

У той час як спортсмени з команди Bena Tshadi, на жаль, загинули, гравці команди-суперниці Basanga, "за дивним збігом обставин, вийшли з цієї катастрофи неушкодженими". Це викликало звинувачення в чаклунстві, оскільки багато команд у Центральній і Західній Африці дуже забобонні й користуються послугами знахарів.

"Точна природа походження блискавки розколола населення цього регіону, відомого своїм використанням фетишів у футболі", — додали автори місцевої газети.

Ілюстративне фото Фото: rauschenberger/Pixaby

Видання зазначає, що повідомлення про цей інцидент так і не були офіційно підтверджені, оскільки більша частина території була охоплена громадянською війною.

Однак це не єдиний випадок, коли блискавка вразила людей під час футбольного матчу. В історію увійшло безліч жахливих і несамовитих подібних ситуацій. Тільки цього місяця двоє людей, зокрема 13-річний хлопчик, отримали прямий удар блискавки під час футбольного матчу. Підліток зазнав удару в груди під час гри на окружному турнірі в школі The Sele School в Хартфорді (Велика Британія). Через два дні після інциденту стан дитини було схарактеризовано як "важкий, але стабільний".

Раніше Фокус повідомляв, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.

Також стало відомо, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.