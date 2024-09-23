Не збиралися переїжджати: подружжя виявило секретну кімнату у 150-річному будинку (фото)

Бекі та Кріс Квірк змінили сучасне житло на вікторіанський будинок з багатою історією. Подружжя провело незвичайний ремонт і виявило потаємну кімнату, про існування якої навіть не підозрювали.

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Бекі та Кріс Квірк купили 150-річний вікторіанський будинок у Салфорді, Манчестер (Англія), і відтоді потроху ремонтували його, щоб перетворити на своє постійне житло. Нещодавно подружжя виявило секретну кімнату. Про це пише The Miror.

Бекі й Кріс купили будинок із п'ятьма спальнями в жовтні 2022 року за 495 000 фунтів стерлінгів.

"Наш останній будинок був новобудовою, яка нам дуже сподобалася, але я завжди мріяла про старий будинок. Не те що мій коханий: він любить новобудови, тому що вони прості. Я завжди придивлялася до будинків з історією, мене завжди вони інтригували та хотілося зазирнути всередину, адже вони такі старі", — згадує британка.

Беккі Квірк завжди мріяла про будинок із багатою історією Фото: Manchester Evening News

Близько 2 років тому Беккі помітила будинок, виставлений на продаж, і їй захотілося поглянути на нього.

"Ми не збиралися активно переїжджати, але щойно з'явилася можливість його купити, я одразу ж ухопилася за неї. Щойно ми увійшли в будинок, я зрозуміла, що хочу його. Він належав колишньому власнику 30 років, але він ніколи в ньому не жив, але за ці роки він залатав його до хорошого рівня. Хоча роботи було ще багато. Мій чоловік сказав, що ми з'їхали з глузду, раз хочемо почати все спочатку, але я справді цього хотіла", — каже Бекі.

Подружжя перетворило свій підвал на танцювальну кімнату для своїх дітей Фото: Manchester Evening News

Пара придбала вікторіанський будинок, побудований 1877 року, у жовтні 2022 року. У житловій будівлі є шість кімнат, кожна зі своїми унікальними особливостями, включно з потайною, яку пара виявила під час ремонту.

"Нагорі в одній із кімнат була невелика шафа, але коли ми постукали по стіні, то виявилося, що за нею щось є. Кріс пробив її молотком і ми побачили приміщення, про яке навіть не знали. Я була так схвильована, бо думала, що ми знайдемо там що-небудь, наприклад стару газету або листи, але нічого не було. Зате ми зробили з неї велику ванну кімнату", — розповідає Бекі.

Також зовсім недавно подружжя перетворило свій підвал на танцювальну кімнату для своїх дітей. Крім того, в будинку з'явилися кінозал і бар. Однак нові власники вирішили змінювати не все.

"Я хотіла зберегти характер будинку і зробити його не сучасним, а традиційним і позачасовим. Я не хотіла демонтувати все, тому в ньому збереглася оригінальна плитка, дивовижні стелі й оригінальні лиштви по всьому периметру, а також оригінальні каміни", — додала британка.

Раніше Фокус повідомляв, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму житлі разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.

Також стало відомо, що сім'я змушена знести свій будинок після 3-річного ремонту. Будівельна бригада додала опори для зміцнення стін, але обвалення посилилося. Тепер приміщення повністю зруйноване і його необхідно знести.