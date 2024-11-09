Чоловік провчив поліцейського, який зайняв стоянку для людей з інвалідністю

Чоловік побачив, що місце для людей з інвалідністю зайнято поліцейською машиною і вирішив припаркуватися позаду неї, заблокувавши виїзд. Після цього він із батьком поїхав у кіно і ресторан, не поспішаючи повертатися.

Житель Великої Британії розповів, як разом із батьком, паралізованим водієм з обмеженими можливостями, виклав цінний урок поліцейському, який зайняв місце для паркування людей з інвалідністю біля торгового центру на п'ять годин. Своєю історією чоловік поділився на популярному форумі Reddit.

Батько чоловіка, у якого спеціально обладнаний автомобіль, побачив, що місце для людей з інвалідністю зайнято поліцейською машиною і вирішив припаркуватися позаду неї, заблокувавши виїзд.

Чоловік поділився на Reddit, що після цього вони з батьком пішли в кіно, а потім не поспішаючи повечеряли в ресторані, навмисно не поспішаючи повертатися. Минуло п'ять годин, перш ніж вони повернулися на стоянку, де на них чекав розлючений поліцейський. Як описав автор поста, правоохоронець виглядав "як буйвол, що видихає пар". Він виплеснув на них потік образ і наліпив на лобове скло близько двадцяти штрафних квитанцій.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Чоловік спокійно дочекався, поки поліцейський закінчить висловлюватися, після чого до них підійшов батько. Побачивши літнього чоловіка в інвалідному візку, поліцейський змінив тон і поспішив вибачитися за подію, пояснивши, що він нібито на п'ять хвилин зайшов в аптеку. Однак батько чоловіка не збирався відпускати це на самоплив і, щоб нагадати поліцейському про його відповідальність, заявив, що готовий відстоювати своє право на паркування навіть у суді.

Після нетривалих умовлянь і спроб поліцейського згладити конфлікт, чоловік з батьком все ж вирішили не йти до кінця, обмежившись попередженням. Історія швидко набрала популярності на Reddit, де інші користувачі висловили підтримку вчинку чоловіка та його батька.

"Мій батько був паралітиком і робив те саме. Він паркувався прямо за ними, а потім ми йшли та робили що завгодно. Коли ми поверталися і його чекала якась розгнівана людина, він просто витягував свій значок, сідав у машину, і ми їхали. Він був окружним прокурором", — написав один із них.

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