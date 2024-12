Жінка чотири рази обманула смерть за останні 20 років: вона розкрила свій секрет (фото)

Ані Наква пощастило вижити під час цунамі у 2004 році, а також тричі подолати важку форму раку. Жінка каже, що ці історії навчили цінувати життя та насолоджуватися кожним його моментом попри всі негаразди.

Британка Ані Наква змогла вижити у великому цунамі 2004 року, а потім ще три "обманути смерть", коли подолала онкологічне захворювання, що випали їм за останні двадцять років життя. Про її життя розповідає видання Need To Know.

Жінка розповідає, що перебувала у відпустці на Шрі-Ланці того злощасного дня у грудні 2004 року. Коли на острів прийшло цунамі, вона спала у будинку до того моменту, поки вода не відчинила двері та хлинула всередину.

"Протягом мілісекунди я опинилася під водою, тонув і боролася за своє життя. Я перекидалася, як рисове зернятко в пральній машині, у непроглядній темній масі води, що крутиться. Це був перший раз, коли я думала, що помру. Моє життя промайнуло перед моїми очима, я не хотіла помирати, тому з усіх сил боролася, щоб залишитися в живих", — зізнається Ані.

Ані Наква (фото: Jam Press) Фото: Jam Press

Жінка розповідає, що потім її будинок для відпочинку розвалилося від удару хвилі, і побачила світло, що допомогло їй зрозуміти, що її перевернуло хвилею. Вона продовжує, що сила хвилі зірвала одяг і прикраси з неї, від тиску в неї стрінули барабанні перетинки, а сміття у кімнаті довкола завдало їй значних ран.

Потім жінку винесло з будинку далі, а довкола неї були загиблі, і так вона пливла, допоки не зачепилася за дерево і трималася за нього, коли вилізла на стовбур до порятунку. Однак жінка ледве не потрапила під другу хвилю, і якесь диво їй дозволило не злетіти зі свого місця порятунку. Тому місцеві витягли її на дах одного з будинків, коли помітити на дереві.

Там вона старалася допомогти всіх поранених попри свої травми. Ані згадує, що коли почали рятувати й евакуйовувати людей, то панував справжній бедлам — вертольоти не могли забрати людей, була паніка, коли більш здорові проривалися на посадку до гелікоптерів. Також виникли проблеми з усіх необхідних попри те, що до цього вона допомогла організувати табір, зробити списки людей та визначити порядок евакуації людей.

Після евакуації жінка провела в таборі для переміщених осіб до Нового року, а потім купила квиток аби повернутися до Лондона. Під час польоту вона побачила колосальні масштаби руйнувань, які завдало цунамі.

"Побачити руйнування було неймовірно. Здавалося, настав кінець світу, чистий Армагеддон, усе перевернуте, розбите вщент, всюди смерть і руйнування. Спочатку я не міг у це повірити", — каже Ані та вважає, що їй дуже пощастило вижити.

Обманути смерть тричі після цунамі

Через шість років після того, як вона пережила цунамі, лікарі виявили ракові клітини у її грудях. Спочатку вдалося подолати першу онкологію на ранній стадії, але хвороба поверталася ще двічі та завдавала непоправної шкоди організму.

Востаннє хвороба дійшла до четвертої стадії, і шансів на виживання в Ані практично не були. Однак вона пережила дві лампектомії з видалення пухлини з лівої молочної залози, потім їй видалили лімфатичні вузли під пахвами, а пізніше — жінка також пройшла курс променевої терапії.

Ані зі своїм чоловіком (Фото: Jam Press)

"Переживши цунамі, але потім зіткнувшись зі смертю ще тричі, я вважаю, що весь цей досвід був даний мені як приховане благословення, щоб допомогти мені стати на правильний шлях у житті. Мені неймовірно пощастило, що я мала стільки переживань, близьких до смерті, оскільки я точно знаю, що смерть — це не кінець, а просто перехід", — розповідає Ані.

Вона зізнається, що довгий час боролася з депресією, тривогою та невдачами. Вона каже, що довго не розуміла сенсу життя та не відчувала себе щасливою, однак під час лікування зрозуміла, що життя — це не лише успіх, а серйозні випробування.

"Тепер я роблю те, що люблю, і позитивно впливаю на світ, змінюючи життя своїх клієнтів", — каже пані Наква, додавши, що після пережитого стала допомагати тим людям, які зіткнулися з онкологією.

Жінка каже, що її інтуїція підказувала, що варто не просто боротися, але "привніс у своє життя, що все буде добре, і це буде як слід".

"Попри те, що діагнози були жахливими, я вирішила сприймати їх як виклик. Завжди так дивно думати про те, щоб стільки разів обманювати смерть. Але я думаю, що життя дає тобі стільки, скільки ти можеш прийняти. І я знала, що зможу це прийняти", — зізнається жінка.

Після початку стійкої ремісії з 2014 року, вони проходить скринінг організму кожні шість місяців. І каже, що їй довелося пережити за останні двадцять років "весь цей досвід".

Ані Наква (Фото: Jam Press)

Я почуваюся щасливою і радою, що вижила. Але це також здається мені нормальним, оскільки все пережите зробило мене тим, ким я є сьогодні. Моє життя ніколи не було кращим. Деякі мої друзі жартують зі мною, що я магніт лиха, але я та мій чоловік і сім’я просто щасливі, що я жива", — чесно зізнається пані Наква.

Ані каже, що не переживає за майбутнє, адже всі колись ми підемо з життя, однак вона каже, що сама "оптимістична і позитивна, я дуже щаслива і задоволена". І рада, що з нею завжди поруч її чоловік, який з нею поруч "на кожному кроці".

