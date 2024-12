Женщина четыре раза обманула смерть за последние 20 лет: она раскрыла свой секрет (фото)

Ани Наква посчастливилось выжить во время цунами в 2004 году, а также трижды преодолеть тяжелую форму рака. Женщина говорит, что эти истории научили ценить жизнь и наслаждаться каждым ее моментом, несмотря на все невзгоды.

Related video

Британка Ани Наква смогла выжить в большом цунами 2004 года, а затем еще три "обмануть смерть", когда преодолела онкологическое заболевание, выпавшие им за последние двадцать лет жизни. О ее жизни рассказывает издание Need To Know.

Женщина рассказывает, что находилась в отпуске на Шри-Ланке в тот злосчастный день в декабре 2004 года. Когда на остров пришло цунами, она спала в доме до того момента, пока вода не открыла дверь и хлынула внутрь.

"В течение миллисекунды я оказалась под водой, тонула и боролась за свою жизнь. Я кувыркалась, как рисовое зернышко в стиральной машине, в непроглядной темной массе крутящейся воды. Это был первый раз, когда я думала, что умру. Моя жизнь пронеслась перед моими глазами, я не хотела умирать, поэтому изо всех сил боролась, чтобы остаться в живых", — признается Ани.

Ани Наква (фото: Jam Press) Фото: Jam Press

Женщина рассказывает, что потом ее дом для отдыха развалился от удара волны, и увидела свет, что помогло ей понять, что ее перевернуло волной. Она продолжает, что сила волны сорвала одежду и украшения с нее, от давления у нее сломались барабанные перепонки, а мусор в комнате вокруг нанес ей значительные раны.

Затем женщину вынесло из дома дальше, а вокруг нее были погибшие, и так она плыла, пока не зацепилась за дерево и держалась за него, когда вылезла на ствол к спасению. Однако женщина едва не попала под вторую волну, и какое-то чудо ей позволило не слететь со своего места спасения. Поэтому местные вытащили ее на крышу одного из домов, когда заметили на дереве.

Там она старалась помочь всем раненым, несмотря на свои травмы. Ани вспоминает, что когда начали спасать и эвакуировать людей, то царил настоящий бедлам — вертолеты не могли забрать людей, была паника, когда более здоровые прорывались на посадку к вертолетам. Также возникли проблемы со всеми необходимыми, несмотря на то, что до этого она помогла организовать лагерь, сделать списки людей и определить порядок эвакуации людей.

После эвакуации женщина провела в лагере для перемещенных лиц до Нового года, а затем купила билет, чтобы вернуться в Лондон. Во время полета она увидела колоссальные масштабы разрушений, которые нанесло цунами.

"Увидеть разрушения было невероятно. Казалось, наступил конец света, чистый Армагеддон, все перевернуто, разбито вдребезги, повсюду смерть и разрушения. Сначала я не мог в это поверить", — говорит Ани и считает, что ей очень повезло выжить.

Обмануть смерть трижды после цунами

Через шесть лет после того, как она пережила цунами, врачи обнаружили раковые клетки в ее груди. Сначала удалось преодолеть первую онкологию на ранней стадии, но болезнь возвращалась еще дважды и наносила непоправимый вред организму.

В последний раз болезнь дошла до четвертой стадии, и шансов на выживание у Ани практически не было. Однако она пережила две лампэктомии по удалению опухоли из левой молочной железы, затем ей удалили лимфатические узлы под мышками, а позже — женщина также прошла курс лучевой терапии.

Ани со своим мужем (Фото: Jam Press)

"Пережив цунами, но затем столкнувшись со смертью ещё трижды, я считаю, что весь этот опыт был дан мне как скрытое благословение, чтобы помочь мне стать на правильный путь в жизни. Мне невероятно повезло, что я имела столько переживаний, близких к смерти, поскольку я точно знаю, что смерть — это не конец, а просто переход", — рассказывает Ани.

Она признается, что долгое время боролась с депрессией, тревогой и неудачами. Она говорит, что долго не понимала смысла жизни и не чувствовала себя счастливой, однако во время лечения поняла, что жизнь — это не только успех, а серьезные испытания.

"Теперь я делаю то, что люблю, и положительно влияю на мир, меняя жизни своих клиентов", — говорит госпожа Наква, добавив, что после пережитого стала помогать тем людям, которые столкнулись с онкологией.

Женщина говорит, что ее интуиция подсказывала, что стоит не просто бороться, но "привнести в свою жизнь, что все будет хорошо, и это будет как следует".

"Несмотря на то, что диагнозы были ужасными, я решила воспринимать их как вызов. Всегда так странно думать о том, чтобы столько раз обманывать смерть. Но я думаю, что жизнь дает тебе столько, сколько ты можешь принять. И я знала, что смогу это принять", — признается женщина.

После начала устойчивой ремиссии с 2014 года, они проходит скрининг организма каждые шесть месяцев. И говорит, что ей пришлось пережить за последние двадцать лет "весь этот опыт".

Ани Наква (Фото: Jam Press)

Я чувствую себя счастливой и рада, что выжила. Но это также кажется мне нормальным, поскольку все пережитое сделало меня тем, кем я являюсь сегодня. Моя жизнь никогда не была лучше. Некоторые мои друзья шутят со мной, что я магнит беды, но я и мой муж и семья просто счастливы, что я жива", — честно признается госпожа Наква.

Ани говорит, что не переживает за будущее, ведь все когда-то мы уйдем из жизни, однако она говорит, что сама "оптимистична и позитивна, я очень счастлива и довольна". И рада, что с ней всегда рядом ее муж, который с ней рядом "на каждом шагу".

Напомним, Фокус рассказывал, что женщина рассмеялась, когда незнакомка высказалась о ее внешности. Сейчас американка Карен Десезарис гордится своей особенностью, однако, по ее словам, так было не всегда.

Также мы писали, что 106-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия. В доме престарелых, где сейчас проживает Флоренс, утверждают, что женщина до сих пор встречается со своими друзьями и болеет за любимую спортивную команду.