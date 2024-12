Медовий місяць із підступом: невелика хитрість зробила пару знаменитою в мережі (відео)

Пара зізналася в обмані з медовим місяцем на круїзі, який тепер обговорюють мільйони користувачів соцмереж.

На платформі TikTok стало вірусним відео пари, яка зізналася в "жалю" і "почутті провини" після того, як прикинулася, що перебуває в медовому місяці, щоб отримати безкоштовне підвищення класу обслуговування. Ролик, знятий у мальовничій бухті Халонг у В'єтнамі, було опубліковано користувачем Рікі Лю і зібрало майже 15 мільйонів переглядів з моменту публікації.

Судячи з відео, пара перебувала на борту круїзу La Casta Regal Cruise. В одному з наступних роликів автор пояснив, що цей трюк — не новинка. У ролики пара сидить за столиком, прикрашеним пелюстками троянд, а на екрані з'являється напис: "Коли ви брешете, що у вас медовий місяць, щоб отримати безкоштовне підвищення категорії номера, але команда вирішує оголосити про це на весь корабель".

Далі на відео зафіксовано момент, коли група офіціантів із різнокольоровими напоями підходить до пари. Під пісню Вітні Г'юстон "I Will Always Love You" персонал освітлює пару ліхтариками своїх телефонів, розгойдуючись у такт музиці. Збентежені "молодята" ніяково посміхаються, піднімають келихи і приймають привітання на очах у всіх присутніх.

Відео викликало бурю обговорень у TikTok, де глядачі сміялися над ситуацією та її несподіваним розвитком.

"Жалість у твоїх очах", "Почуття провини, яке я б відчувала", "Уявіть, що вони сказали NOW KISS", "Вони сказали нам встати, але ми не встали", "Як людина, яка ненавидить бути в центрі уваги, це було б жахіттям, навіть якби я справді була в медовому місяці", "Райдужні напої. Я кричу", "Тільки не офіціанти, що махають ліхтариками на телефонах", — написали вони.

Цей інцидент стався на тлі зростання популярності круїзних подорожей після пандемії. За даними Міжнародної асоціації круїзних ліній (CLIA), 2023 року кількість пасажирів круїзів досягла 31,7 мільйона осіб, що на 7% більше, ніж до початку COVID-19. Ба більше, 27% цих пасажирів вирушили в круїз уперше, що свідчить про відродження інтересу до цього виду відпочинку.

CLIA також прогнозує збільшення місткості круїзних суден на 10% у період з 2024 по 2028 рік, підкреслюючи прагнення індустрії до досягнення нульового рівня викидів до 2050 року.

