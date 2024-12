Медовый месяц с подвохом: небольшая хитрость сделала пару знаменитой в сети (видео)

Пара призналась в обмане с медовым месяцем на круизе, который теперь обсуждают миллионы пользователей соцсетей.

На платформе TikTok стало вирусным видео пары, которая призналась в "сожалении" и "чувстве вины" после того, как притворилась, что находится в медовом месяце, чтобы получить бесплатное повышение класса обслуживания. Ролик, снятый в живописной бухте Халонг во Вьетнаме, было опубликовано пользователем Рики Лю и собрало почти 15 миллионов просмотров с момента публикации.

Судя по видео, пара находилась на борту круиза La Casta Regal Cruise. В одном из последующих роликов автор объяснил, что этот трюк — не новинка. В ролики пара сидит за столиком, украшенным лепестками роз, а на экране появляется надпись: "Когда вы лжете, что у вас медовый месяц, чтобы получить бесплатное повышение категории номера, но команда решает объявить об этом на весь корабль".

Далее на видео запечатлен момент, когда группа официантов с разноцветными напитками подходит к паре. Под песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You" персонал освещает пару фонариками своих телефонов, раскачиваясь в такт музыке. Смущенные "молодожены" неловко улыбаются, поднимают бокалы и принимают поздравления на глазах у всех присутствующих.

Видео вызвало бурю обсуждений в TikTok, где зрители смеялись над ситуацией и ее неожиданным развитием.

"Сожаление в твоих глазах", "Чувство вины, которое я бы испытывала", "Представьте, что они сказали NOW KISS", "Они сказали нам встать, но мы не встали", "Как человек, который ненавидит быть в центре внимания, это было бы кошмаром, даже если бы я действительно была в медовом месяце", "Радужные напитки. Я кричу", "Только не официанты, машущие фонариками на телефонах", — написали они.

Этот инцидент произошел на фоне роста популярности круизных путешествий после пандемии. По данным Международной ассоциации круизных линий (CLIA), в 2023 году число пассажиров круизов достигло 31,7 миллиона человек, что на 7% больше, чем до начала COVID-19. Более того, 27% этих пассажиров отправились в круиз впервые, что свидетельствует о возрождении интереса к данному виду отдыха.

CLIA также прогнозирует увеличение вместимости круизных судов на 10% в период с 2024 по 2028 год, подчеркивая стремление индустрии к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

