Не вистачає місця: працівник круїзного лайнера показав найменшу каюту (відео)

Браян Джеймс відкрив завісу закулісного життя на круїзних лайнерах. За його словами, каюта виявилася настільки маленькою, що голова майже впиралася в стелю, а місця для речей катастрофічно не вистачало.

Related video

Гітарист круїзної компанії Royal Caribbean Браян Джеймс, відомий своїми відеороликами про життя на борту лайнерів, знову привернув увагу користувачів YouTube, цього разу продемонструвавши одну з найменших кают для екіпажу. Про цей випадок згадує видання Come Cruise With Me.

За роки роботи Джеймс жив у найрізноманітніших умовах. Коли він грав у складі груп, йому зазвичай надавали невеликі каюти, які доводилося ділити з колегами. Такі приміщення часто включають двоярусні ліжка, а єдиним місцем для усамітнення стає фіранка.

Водночас, працюючи як сольний музикант, він нерідко отримував каюти, які можна порівняти з пасажирськими — це право, що поширюється тільки на індивідуальних виконавців. Але 2022 року, виступаючи у складі кантрі-тріо в ресторані Mason Jar на найбільшому круїзному судні у світі Wonder of the Seas, Джеймсу дісталася абсолютно крихітна каюта.

За словами музиканта, в цій кімнаті помістилися тільки ліжко, невеликий стіл і ванна. Попри скромні розміри, Джеймс оцінив особистий простір, який цінується серед членів екіпажу, що працюють в умовах обмеженого простору.

"Це найменша кімната, в якій я коли-небудь жив. Моя голова майже торкається стелі, а місця для речей катастрофічно не вистачає. Але це все ж краще, ніж ділити каюту з кимось іще", — зазначав він.

Джеймс із гумором показав, як він пристосовується до умов. Наприклад, для репетицій музикант використовував маленький стіл, на якому можна "грати на барабанах" або ставити гітару.

"Маленькі простори — велике життя", — так підписав своє відео Джеймс, надихаючи інших цінувати те, що у них є.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила ціле село за ціною одного будинку і шукає нових жителів. Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за занедбаний населений пункт 350 тисяч євро і вже працюють над тим, щоб перетворити його на екологічно стійку і квітучу спільноту.

Також стало відомо, що жінка пояснила, чому живе на віддаленому острові, про який багато хто не чув. Крихітний шматочок суші, відомий як "Теля Мен", став її домівкою на 9 місяців, попри суворі умови, що включають можливість приймати душ лише раз на тиждень.