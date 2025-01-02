Не вистачає місця: працівник круїзного лайнера показав найменшу каюту (відео)
Браян Джеймс відкрив завісу закулісного життя на круїзних лайнерах. За його словами, каюта виявилася настільки маленькою, що голова майже впиралася в стелю, а місця для речей катастрофічно не вистачало.
Гітарист круїзної компанії Royal Caribbean Браян Джеймс, відомий своїми відеороликами про життя на борту лайнерів, знову привернув увагу користувачів YouTube, цього разу продемонструвавши одну з найменших кают для екіпажу. Про цей випадок згадує видання Come Cruise With Me.
За роки роботи Джеймс жив у найрізноманітніших умовах. Коли він грав у складі груп, йому зазвичай надавали невеликі каюти, які доводилося ділити з колегами. Такі приміщення часто включають двоярусні ліжка, а єдиним місцем для усамітнення стає фіранка.
Водночас, працюючи як сольний музикант, він нерідко отримував каюти, які можна порівняти з пасажирськими — це право, що поширюється тільки на індивідуальних виконавців. Але 2022 року, виступаючи у складі кантрі-тріо в ресторані Mason Jar на найбільшому круїзному судні у світі Wonder of the Seas, Джеймсу дісталася абсолютно крихітна каюта.
За словами музиканта, в цій кімнаті помістилися тільки ліжко, невеликий стіл і ванна. Попри скромні розміри, Джеймс оцінив особистий простір, який цінується серед членів екіпажу, що працюють в умовах обмеженого простору.
"Це найменша кімната, в якій я коли-небудь жив. Моя голова майже торкається стелі, а місця для речей катастрофічно не вистачає. Але це все ж краще, ніж ділити каюту з кимось іще", — зазначав він.
Джеймс із гумором показав, як він пристосовується до умов. Наприклад, для репетицій музикант використовував маленький стіл, на якому можна "грати на барабанах" або ставити гітару.
"Маленькі простори — велике життя", — так підписав своє відео Джеймс, надихаючи інших цінувати те, що у них є.
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