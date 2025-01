Не хватает места: работник круизного лайнера показал самую маленькую каюту (видео)

Брайан Джеймс приоткрыл завесу закулисной жизни на круизных лайнерах. По его словам, каюта оказалась настолько маленькой, что голова почти упиралась в потолок, а места для вещей катастрофически не хватало.

Гитарист круизной компании Royal Caribbean Брайан Джеймс, известный своими видеороликами о жизни на борту лайнеров, вновь привлек внимание пользователей YouTube, на этот раз продемонстрировав одну из самых маленьких кают для экипажа. Об этом случае вспоминает издание Come Cruise With Me.

За годы работы Джеймс жил в самых разных условиях. Когда он играл в составе групп, ему обычно предоставляли небольшие каюты, которые приходилось делить с коллегами. Такие помещения часто включают двухъярусные кровати, а единственным местом для уединения становится занавеска.

В то же время, работая как сольный музыкант, он нередко получал каюты, сравнимые с пассажирскими — это право, которое распространяется только на индивидуальных исполнителей. Но в 2022 году, выступая в составе кантри-трио в ресторане Mason Jar на крупнейшем круизном судне в мире Wonder of the Seas, Джеймсу досталась совершенно крохотная одиночная каюта.

По словам музыканта, в этой комнате поместились только кровать, небольшой стол и ванная. Несмотря на скромные размеры, Джеймс оценил личное пространство, которое ценится среди членов экипажа, работающих в условиях ограниченного пространства.

"Это самая маленькая комната, в которой я когда-либо жил. Моя голова почти касается потолка, а места для вещей катастрофически не хватает. Но это все же лучше, чем делить каюту с кем-то еще", — отмечал он.

Джеймс с юмором показал, как он приспосабливается к условиям. Например, для репетиций музыкант использовал маленький стол, на котором можно "играть на барабанах" или ставить гитару.

"Маленькие пространства — большая жизнь", — так подписал свое видео Джеймс, вдохновляя других ценить то, что у них есть.

