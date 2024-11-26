Puff Daddy з в'язниці намагався заблокувати вихід фільму про свого протеже: деталі

Мозес Барроу, головний герой документального фільму "Високоповажний Шайн" розповів нові подробиці про скандального Шона Комбса, які не додадуть музиканту симпатій.

Скандали навколо Шона Комбса, він же Puff Daddy, не вщухають, і тепер ЗМІ дізналися про те, що репер, який з 17 вересня перебуває в бруклінській в'язниці за звинуваченням у сексуальному зґвалтуванні, секс-торгівлі та інших злочинах, намагався з-за ґрат не допустити виходу документального фільму Hulu "Високоповажний Шайн", повідомляє Page Six. Він розповідає про скандального протеже Комбса, репера Шайна, уродженого Мозеса Майкла Леві Барроу, колишнього підопічного лейбла Bad Boy. Пізніше джерело повідомило, що Дідді "не намагається заблокувати випуск картини", але хотів "переконатися", що факти були чесними.

У фільмі серед іншого йдеться і про стрільбу в нічному клубі Мангеттена 1999 року за участю Шайна і Puff Daddy, унаслідок якої троє людей дістали поранення. З Комбсом того вечора була його дівчина Дженніфер Лопес.

Шайна після інциденту визнали винним за п'ятьма пунктами обвинувачення, включно з нападом, нерозважливим наражанням на небезпеку і незаконним зберіганням пістолета. Його засудили до 10 років тюремного ув'язнення. Чоловік відсидів майже дев'ять років свого терміну до звільнення в жовтні 2009 року і повністю змінив своє життя. Тепер він відомий як Мозес Барроу, нині є політиком у своєму рідному Белізі, де є лідером опозиції в Палаті представників країни з 2020 року.

За словами свідків, Пі Дідді був серед тих, хто стріляв зі своєї зброї в клубі, але зрештою його виправдали за звинуваченнями у зберіганні зброї та хабарництві.

У документалці Мозес сказав, що він був "цапом-відбувайлом" для Дідді, і що його шляхи тепер "виходять на світло":

Трейлер фільму "Високоповажний Шайн"

"Тому що, коли я сказав це [тоді], усі веселилися і чудово проводили час із Дідді, тоді як мене залишили гнити у в'язниці".

Колишній репер зізнався, що в той час він думав, що захищає Комбса, який, як він тепер вважає, знайшов свідків, що дали проти нього свідчення, "щоб сказати, що по суті я був неконтрольованою людиною, яка діяла розпусним чином, що було дуже далеко від істини".

Шайн додав, що на той час він не хотів "порушувати кодекс честі, який полягає в тому, що ви не повинні завдавати людям неприємностей".

Мозес Барроу, він же Шейн, зараз робить кар'єру в політиці

Юридична команда Дідді категорично не погодилася з коментарями Шайна.

"Пан Комбс категорично заперечує звинувачення пана Барроу, включно з будь-якими припущеннями про те, що він підштовхнув Барроу до того, щоб той взяв на себе провину "або" приніс себе в жертву", направивши свідків для надання свідчень проти нього. Ці твердження однозначно неправдиві. Пан Комбс був виправданий за всіма звинуваченнями, пов'язаними з [інцидентом 1999 року], і послідовно наполягав на своїй невинності. Пан Комбс цінує шлях, яким пішов пан Барроу, і бажає йому подальших успіхів. Шкода, що пан Барроу вирішив переглянути ці звинувачення", — заявили його представники. Нагадаємо, що Комбс заарештований і зараз під слідством.

У фільмі також розповідається, що 2001 року дорогою до суду, щоб дізнатися свій вирок у справі про стрільбу, Дідді наказав своєму водієві зупинитися біля Центрального парку, щоб провести ритуал на удачу. Про це журналістам повідав колишній охоронець Комбса Джин Діл.

Він згадував, що в парку репера вже чекав чоловік, і коли Дідді підійшов до нього, він упав на коліна, коли чоловік огорнув його димом. Діл вважав, що це була шавлія. Коли "шаман" торкнувся Дідді Біблією, він дістав із клітки білого птаха, і Дідді підкинув його в повітря, перш ніж він упав на землю замертво.

Після того як ритуал було закінчено, Діл сказав, що Дідді пішов і повернувся у свою машину. За кілька годин його виправдали, що дозволило йому уникнути 15-річного ув'язнення.

Раніше Фокус писав, що Комбс просив родичів знайти компромат на двох жертв.