Puff Daddy из тюрьмы пытался заблокировать выход фильма о своем протеже: детали

Мозес Барроу, главный герой документального фильма "Достопочтенный Шайн" рассказал новые подробности о скандальном Шоне Комбсе, которые не добавят музыканту симпатий.

Скандалы вокруг Шона Комбса, он же Puff Daddy, не утихают, и теперь СМИ узнали о том, что рэпер, который с 17 сентября находится в бруклинской тюрьме по обвинению в сексуальном изнасиловании, секс-торговле и других преступлениях, пытался из-за решетки не допустить выхода документального фильма Hulu "Достопочтенный Шайн", сообщает Page Six. Он рассказывает о скандальном протеже Комбса, рэпере Шайне, урожденном Мозесе Майкле Леви Барроу, бывшем подопечном лейбла Bad Boy. Позже источник сообщил, что Дидди "не пытается заблокировать выпуск картины", но хотел "убедиться", что факты были честными.

В фильме среди прочего речь идет и о стрельбе в ночном клубе Манхэттена в 1999 году с участием Шайна и Puff Daddy, в результате которой три человека получили ранения. С Комбсом в тот вечер была его девушка Дженнифер Лопес.

Шайн после инцидента был признан виновным по пяти пунктам обвинения, включая нападение, безрассудное подвергание опасности и незаконное хранение пистолета. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Мужчина отсидел почти девять лет своего срока до освобождения в октябре 2009 года и полностью изменил свою жизнь. Теперь он известен как Мозес Барроу, в настоящее время является политиком в своем родном Белизе, где является лидером оппозиции в Палате представителей страны с 2020 года.

По словам свидетелей, Пи Дидди был среди тех, кто стрелял из своего оружия в клубе, но в конечном итоге его оправдали по обвинениям в хранении оружия и взяточничестве.

В документалке Мозес сказал, что он был "козлом отпущения" для Дидди, и что его пути теперь "выходят на свет":

Трейлер фильма "Достопочтенный Шайн"

"Потому что, когда я сказал это [тогда], все веселились и отлично проводили время с Дидди, в то время как я был оставлен гнить в тюрьме".

Бывший рэпер признался, что в то время он думал, что защищает Комбса, который, как он теперь считает, нашел свидетелей, давших против него показания, "чтобы сказать, что по сути я был неконтролируемым человеком, который действовал развратным образом, что было очень далеко от истины".

Шайн добавил, что в то время он не хотел "нарушать кодекс чести, который заключается в том, что вы не должны доставлять людям неприятности".

Мозес Барроу, он же Шейн, сейчас делает карьеру в политике

Юридическая команда Дидди категорически не согласилась с комментариями Шайна.

"Господин Комбс категорически отрицает обвинения господина Барроу, включая любые предположения о том, что он подтолкнул Барроу к тому, чтобы тот взял на себя вину" или "принес себя жертву", направив свидетелей для дачи показаний против него. Эти утверждения однозначно ложны. Г-н Комбс был оправдан по всем обвинениям, связанным с [инцидентом 1999 года], и последовательно настаивал на своей невиновности. Г-н Комбс ценит путь, по которому пошел г-н Барроу, и желает ему дальнейших успехов. Жаль, что г-н Барроу решил пересмотреть эти обвинения", — заявили его представители. Напомним, что Комбс арестован и сейчас под следствием.

В фильме также рассказывается, что в 2001 году по дороге в суд, чтобы узнать свой приговор по делу о стрельбе, Дидди приказал своему водителю остановиться у Центрального парка, чтобы провести ритуал на удачу. Об этом журналистам поведал бывший охранник Комбса Джин Дил.

Он вспоминал, что в парке рэпера уже ждал мужчина, и когда Дидди подошел к нему, он упал на колени, когда мужчина окутал его дымом. Дил считал, что это был шалфей. Когда "шаман" коснулся Дидди Библией, он достал из клетки белую птицу, и Дидди подбросил ее в воздух, прежде чем она упала на землю замертво.

После того как ритуал был закончен, Дил сказал, что Дидди ушел и вернулся в свою машину. Через несколько часов его оправдали, что позволило ему избежать 15-летнего заключения.

Ранее Фокус писал, что Комбс просил родственников найти компромат на двух жертв.