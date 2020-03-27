В Украине за сутки подтвердили еще 92 случая коронавируса

Всего в стране 310 заболевших

В Украине уже зафиксировано 310 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает Telegram-канал Коронавірус_інфо.

За последние сутки в Украине выявлено 92 новых случая, уточняется в сообщении по состоянию на 23:00.

По состоянию на 22:00 26 марта в Украине официально было подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом. А по состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта в Тернопольской области у девяти врачей обнаружен коронавирус. Кроме того, заразились три полицейских, в том числе глава полиции Киева Андрей Крищенко и один курсант.