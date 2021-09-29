На нет и суда нет. Почему 3 из 4 украинцев не доверяют судебной реформе и кто ее саботирует

Судебная реформа — первая, о которой говорят в Украине президенты, политики, международные эксперты, гражданское общество и судьи. И так уже семь лет… Фокус разбирался, почему реформа судебной системы вновь под угрозой и кто за этим стоит.

За это время парламент одобрил несколько новых законов, судьи проходили квалификационные проверки, международные институции поддерживали реформу финансово. Но всего этого недостаточно — доверие общества к судам на рекордно низком уровне. По данным соц­­­опроса Центра Разумкова, проводившегося в июле — августе этого года, 74% украинцев полностью не доверяют или склонны не доверять судебной системе. Меньше — только государственному аппарату (76%) и российским СМИ (79%).

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"От успешной реализации судебной реформы зависит не только дальнейшая поддержка Украины ее международными партнерами, она необходима для развития страны и повышения уровня доверия общества к судам" Николай Глотов, судья

Исправлять ситуацию взялся президент Владимир Зеленский. За два года он сделал уже две попытки. Первая провалилась, вторая — в процессе реализации. Ее идея состоит в том, чтобы не проверять всех судей, даже тех, кто мог принимать неправосудные решения, а перезагрузить главные органы судейского управления — Высший совет правосудия (ВСП) и Высшую квалификационную комиссию (ВККС). Последние отвечают за назначение, увольнение и наказание судей, однако руководят системой, которая все еще функционирует по "законам" времен Виктора Януковича, когда судьи готовы быть лояльными к власти, принимать заказные решения и отказываются признавать свои ошибки. Если реформу реализуют, то очищать судебную систему будут уже обновленные органы. Именно такой алгоритм заложен в президентских законопроектах, проголосованных парламентом в июле 2021-го, накануне каникул.

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Стартовать реформа должна с создания специального Этического совета. Это новый орган, состоящий из трех судей (их утверждает Совет судей) и трех международных экспертов (выдвигают международные организации; известно, что среди кандидатов есть судьи из Великобритании, США, а также генпрокурор из Эстонии и Германии). Они будут проверять добродетельность действующих членов ВСП и содействовать отбору новых на открытые вакансии.

Один в поле воин

36-летний Николай Глотов, в недавнем прошлом адвокат и правозащитник из Ровно, а последние два года — судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, один из тех, кто подал заявление о включении в первый состав Этического совета.

"Мне небезразлична судьба судебной реформы. От ее успешной реализации зависит не только дальнейшая поддержка Украины ее международными партнерами, она необходима для развития страны и повышения уровня доверия общества к судам", — говорит Фокусу судья. И уточняет: когда узнал, что желающих войти в совет нет, решил "взять на себя ответственность и собственным примером мотивировать других не бояться и предлагать свои кандидатуры". Но 13 сентября во время заседания Совета судей нужного количества голосов Глотов не получил. За него проголосовали только четверо из 26 членов. Примерно столько же голосов получили трое других кандидатов. Коллеги не поддержали, например, Василия Клюбу — судью, который в 2015-м подал в отставку и ушел добровольцем на фронт, а также Анну Вронскую — представительницу Верховного Суда.

[ + – ] Пикет против судебной реформы Фото: УНИАН

На первый взгляд непонятно, почему судьи не высказали доверие коллегам, к которым не было вопросов на этапе проведения других конкурсов. Член Совета судей Александр Сасевич поясняет, что проблема не столько в персоналиях, сколько в неточностях законодательства. Он считает, что необходимо устанавливать порядок номинирования кандидатов.

"Во-первых, не может быть такого, чтобы решение в Этическом совете принималось двумя голосами международников, как сказано в законе. Во-вторых, неправильно не допускать к конкурсу судей, не прошедших квалификационного оценивания, — таких около двух тысяч. В-третьих, в законе сказано, что кандидаты — люди с безупречной репутацией и достаточным опытом работы, но не указано, как их оценивать", — объясняет Сасевич. К тому же у некоторых кандидатов не было необходимого 15-летнего судейского, прокурорского или адвокатского опыта.

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"Сложно представить, что международные эксперты, призванные помочь очистить систему, будут где-то собираться вдвоем и решать вопрос увольнения членов ВСП, — парирует Галина Чижик, эксперт Центра противодействия коррупции. — К конкурсу действительно не допускаются те, кто не прошел квалифоценивание, но три тысячи судей его прошли, так что выбор есть. А чтобы оценить их согласно критериям, Совет судей мог заранее предусмотреть процедуру".

Кроме того, 15-летний стаж для членов первого состава Этического совета необязателен — о нем речь идет в девятой статье закона, но не в заключительных положениях, которыми регулируется создание первой версии Этического совета.

"И самое главное, до 13 сентября ни к закону, ни к кандидатам публичных замечаний у представителей Совета судей не было", — продолжает Чижик.

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Сасевич не соглашается, отмечает, что замечания к тексту законопроекта были еще на этапе его разработки, а процедуру номинирования публично не обсуждали, потому что не хотели разговоров, что Совет судей пытается сорвать процесс. Но когда проблемы стали очевидными, Совет судей начал реагировать.

"Мы еще раз попросили внести правки в закон и решили разработать положение или порядок проведения отбора кандидатов в Этический совет", — говорит он.

Замечания как повод

Напомним, законопроект о реформе Высшего совета правосудия рассматривался долго — сложно проходил подкомитет, комитет, вопросом занималась рабочая группа, к документу было много правок и замечаний, а финальная версия, проголосованная депутатами, считается компромиссной. Впечатление, что в Офисе президента действительно оценивали риски, связанные с реформой, поэтому даже решающий голос отдали международникам. Притом никто не сомневался, что кто-кто, а Совет судей требование закона выполнит.

Эта уверенность до последнего сохранялась и в Офисе президента, и в головах международных партнеров Украины. Время шло, но процедуру подачи документов для желающих стать членами Этического совета Совет судей не объявлял. На 13 сентября назначили заседание, на котором председатель Богдан Монич мог заявить, что судьи не хотят участвовать в отборе, потому что не согласны с появлением нового органа, но за три дня до этого четверо судей все-таки подали заявления. В итоге им отказали, после чего Совет судей начал, вероятно, запланированную дискуссию ополномочиях и рисках, созданных законом. Причем о них говорят не только представители Совета судей, но и ВСП, который и подлежит реформированию.

[ + – ] Богдан Монич

"Большинство в Высшем совете правосудия — судьи. Они уже проходили оценивание на добродетельность. По мировым стандартам нельзя проходить эту процедуру несколько раз. Нельзя быть добродетельным судьей Верховного Суда, но недобродетельным членом ВСП. Эти люди уже прошли отбор, съезд судей за них голосовал, любая общественная организация предоставляла всю известную информацию. Нельзя проходить так часто проверки. Это влияние, вмешательство, угроза судейской независимости, — комментирует журналистам Богдан Львов, замглавы Верховного Суда, глава Кассационного хозяйственного суда. Он отмечает, что членов ВСП предупреждать о рассмотрении их вопроса в рамках этического совета не собираются: "Никто не скажет: "Либо идешь на оценивание, либо увольняешься". Люди, которые там работают, не хотят получить негативный вывод. Допустим, кто-то заслуженно, но большинство не хочет рисковать. Если это произойдет случайно, что тогда?"

КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК Богдан Монич, председатель Совета судей, коммуницирует с Офисом президента, судьями и международниками

Подобная дискуссия — не что иное, как попытка затянуть время. А оно необходимо для того, чтобы Конституционный Суд мог признать судейскую реформу Владимира Зеленского неконституционной. ВСП уже попросил Верховный Суд обратиться с таким представлением в КСУ. Как раз для этого 17 сентября собрался пленум суда, но из-за отсутствия электричества в здании заседание перенесли на 8 октября. Эксперты, с которыми пообщался Фокус, уверены, что судьям, заинтересованным в сохранении системы, важно не допустить создания Этического совета до решения КС. Прежде всего потому, что даже если КС подтвердит неконституционность закона о реформе, отменить решения Этического совета, которыми уволят недобродетельных членов ВСП, будет невозможно. Есть мнение, что голоса за отмену реформы в КС собраны.

Круг заинтересованных

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Судебная реформа в том или ином виде неудобна большинству судей, особенно тем, кто с начала 2010-х пытается контролировать систему. Например, к блокированию реформы сейчас причастен Богдан Монич. До принятия законов о судебной реформе Совет судей на подобные важные процессы в государстве не влиял. Теперь же такая возможность появилась. Именно Монич коммуницирует со всеми сторонами — Офисом президента, международниками и судьями, именно от него зависит, когда соберется Совет судей, какова будет объявлена повестка дня.

"При этом Монича вряд ли можно назвать самостоятельной фигурой. Он скорее поддержит решение, спущенное сверху", — считает Галина Чижик. Сверху — это, например, из Верховного Суда. Ранее не раз говорилось о том, что на глав кассационных инстанций ориентируется большинство судей. "Несколько лет назад журналисты опубликовали аудиозапись тайного собрания руководителей хозяйственных судов накануне очередного Съезда судей. Вел его Богдан Львов, ныне глава Кассационного хозяйственного суда, просивший запомнить фамилии кандидатов, за которых надо голосовать. Вряд ли Львов, привыкший контролировать, отказался от такой практики", — поясняет Чижик.

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Кроме того, в реформе не заинтересовано большинство действующих членов Высшего совета правосудия. Не только потому, что кого-то из них могут уволить, но прежде всего потому, что ВСП впервые законным способом не в состоянии повлиять на процесс, — после того как назовут фамилии кандидатов в Этический совет, шестерых из них ВСП обязан одобрить в течение пяти дней. Если по каким-то причинам этого не произойдет, то по три первых фамилии в списках от международников и от Совета судей будут считаться одобренными автоматически.

Политическая ответственность

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Открытым остается вопрос, какая роль в этой истории принадлежит Офису президента и самого главы государства. С одной стороны, Владимир Зеленский пообещал и украинцам, и международным партнерам, в том числе президенту США Джо Байдену, Европейскому Союзу и МВФ, провести реформу, за что несет персональную политическую ответственность. С другой — в Офисе президента должны были предвидеть, что судьи, с 2014 года саботирующие реформу, будут сопротивляться и в этот раз.

После заседания Совета судей 13 сентября Владимир Зеленский заявил, что не допустит срыва реформы, и собрал в своем офисе совещание при участии экспертов, судей и послов G7. Правда, сам на него не пришел. Главу государства представлял замруководителя Офиса президента Андрей Смирнов. Он заявил: "Позицию Владимира Зеленского можно сформулировать четкой и однозначной фразой: "Ни шагу назад в судебной реформе". В ответ глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что судебная реформа является не только внутренним вопросом Украины, но ее успешная реализация прямо определяет внешнеполитический имидж страны, привлечение международной помощи и инвестиций.

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"Теперь вся надежда на миссию МВФ, которая приезжает в Украину. На встречах и президенту, и премьеру будет сложно проигнорировать тот факт, что закон о реформе ВСП, который был ключевым условием для предоставления транша, на старте заблокирован", — говорит Галина Чижик. С ее слов, единственный успешный сценарий для реформы — если Совет судей как можно скорее делегирует своих представителей в Этический совет. В противном случае придется менять закон, а это потребует времени, которого нет.

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В Совете судей уверяют, что сделают вторую попытку: уже подготовили положение, объявили сроки подачи заявлений — до 21 октября и перечень документов. Последний оказался неожиданным. Судьям, кроме мотивационного письма и биографии, необходимо подать "документ о подтверждении безупречной деловой репутации, высоких профессиональных качеств, делового авторитета". Судья Николай Глотов пока такой не нашел, хотя повторно подал заявление в Совет судей. При этом Глотов признается, что членство в Этическом совете для него не самоцель, ему нравится работать в Антикоррупционном суде.

"Но если решат, что я достоин быть представителем судейского корпуса в первом составе Этического совета, для меня это будет не только высокая честь, но чрезвычайно ответственная миссия", — объясняет судья.