Разговор Зеленского с Байденом, ЧП на Запорожской АЭС и пожар в Мариуполе: главные новости за 25 августа

Фокус в одном материале собрал все главные новости за уходящий день и рассказал, что произошло нового в Украине и мире.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонны разговор со своим американским коллегой Джо Байденом, а Запорожская АЭС впервые в истории отключилась из-за действий российских оккупантов. Фокус в одном материале собрал все главные новости за 25 августа.

Разговор Зеленского с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с американским коллегой Джо Байденом победу над Россией. Кроме того, лидеры поговорили о важности привлечения РФ к ответственности за военные преступления.

Запорожская АЭС отключилась от энергосети

Из-за боевых действий возле Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Рядом расположена Запорожская ТЭС, на золоотвалах которой были пожары. Из-за этого дважды отключалась последняя, четвертая линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Три других линии связи ранее были повреждены обстрелами российских захватчиков.

В РФ заговорили о переговорах с Украиной

Россия готова сесть за стол переговоров для урегулирования полномасштабной войны при условии, если Украина проявит инициативу. Такое заявление сделал депутат Государственной думы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Испания передаст Украине батарею ПВО

Испания готовит к передаче в Украину новую партию военной помощи, в которую войдут БТР М113, батарея ПВО и свыше 1000 боеприпасов.

Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ

Владимир Путин издал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ на 137 тыс. человек. С 1 января 2023 года армия России должна увеличиться до 2 млн 40 тыс. человек, из них 1 млн 150 тыс. — военнослужащие.

РФ стягивает технику к границам Украины

Вблизи границ Украины российские войска разместили почти 800 единиц самолетов и вертолетов, истребители Вооруженных сил РФ регулярно патрулируют в Беларуси, в России, на временно оккупированных территориях и в акватории Черного и Азовского морей.

В Мариуполе крупный пожар

В Мариуполе разбушевался сильный пожар. В городе горят дома и школа, однако оккупанты не обращают на это внимания.

Норвегия лишила Россию статуса крупнейшего поставщика газа в Европе

Норвегия забрала у России статус главного поставщика газа в страны Европы на фоне санкций против Кремля. Журналисты издания Business Insider напоминают, что Москва была вынуждена сократить объемы поставок газа в Евросоюз ради политического давления и из-за экономических санкций, которые были введены против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Мэр Харькова Терехов уволил начальника Департамента по земельным ресурсам

Мэр Харькова Игорь Терехов уволил начальника Департамента по земельным ресурсам Сергея Колесника, назвав цинизмом и хамством действия чиновника, который выложил в соцсетях фотографии, сделанные во время отдыха в Ницце.