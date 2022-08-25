Розмова Зеленського з Байденом, НП на Запорізькій АЕС та пожежа у Маріуполі: головні новини за 25 серпня

Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за минулий день і розповів, що сталося нового в Україні та світі.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом, а Запорізька АЕС вперше в історії відключилася через дії російських окупантів. Фокус в одному матеріалі зібрав усі головні новини за 25 серпня.

Розмова Зеленського з Байденом

Президент України Володимир Зеленський обговорив по телефону з американським колегою Джо Байденом перемогу над Росією. Крім того, лідери поговорили про важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.

Запорізька АЕС відключилася від енергомережі

Через бойові дії біля Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Поруч розташована Запорізька ТЕС, на золовідвалах якої були пожежі. Через це двічі відключалася остання четверта лінія зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України. Три інші лінії зв'язку раніше були пошкоджені обстрілами російських загарбників.

У РФ заговорили про переговори з Україною

Росія готова сісти за стіл переговорів для врегулювання повномасштабної війни за умови, якщо Україна виявить ініціативу. Таку заяву зробив депутат Державної думи, голова ЛДПР Леонід Слуцький.

Іспанія передасть Україні батарею ППО

Іспанія готує до передачі в Україну нову партію військової допомоги, до якої увійдуть БТР М113, батарея ППО та понад 1000 боєприпасів.

Путін збільшив штатну чисельність військовослужбовців ЗС РФ

Володимир Путін видав указ щодо збільшення штатної чисельності збройних сил РФ на 137 тис. осіб. З 1 січня 2023 року армія Росії має збільшитися до 2 млн. 40 тис. осіб, з них 1 млн. 150 тис. — військовослужбовці.

РФ стягує техніку до кордонів України

Поблизу кордонів України російські війська розмістили майже 800 одиниць літаків та вертольотів, винищувачі Збройних сил РФ регулярно патрулюють у Білорусі, Росії, на тимчасово окупованих територіях і в акваторії Чорного та Азовського морів.

У Маріуполі велика пожежа

У Маріуполі сталася сильна пожежа. У місті горять будинки та школа, проте окупанти не звертають на це уваги.

Норвегія позбавила Росію статусу найбільшого постачальника газу в Європі

Норвегія забрала у Росії статус головного постачальника газу до країн Європи на тлі санкцій проти Кремля. Журналісти видання Business Insider нагадують, що Москва була змушена скоротити обсяги постачання газу до Євросоюзу задля політичного тиску та через економічні санкції, які були введені проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Мер Харкова Терехов звільнив начальника Департаменту із земельних ресурсів

Мер Харкова Ігор Терехов звільнив начальника Департаменту із земельних ресурсів Сергія Колесника, назвавши цинізмом та хамством дії чиновника, який виклав у соцмережах фотографії, зроблені під час відпочинку у Ніцці.