Турция представила ударный мини-дрон Boyga с 81-мм минами (фото)

Беспилотник имеет систему, которая сама определяет наиболее подходящий момент для сброса мины по цели, а также определяет, была ли она поражена.

В Турции показали новый ударный дрон, который может поражать цели, сбрасывая 81-мм мины. Этого удалось достичь благодаря усовершенствованному баллистическому расчету. Об этом сообщил глава Госагенства по вопросам оборонной промышленности Исмаил Демир в Twitter.

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Boyga — это проект беспилотной платформы, которая способна сбрасывать мины. Разработку ведет Defense Technologies Engineering and Trade Inc. Интегрировать на платформу боеприпас — это задача компании MKE. Заявляется, что дрон способен нести мины двух калибров — 81-мм и 60-мм. Сброс осуществляется за счет использования специального крепления. Оно способно сбрасывать мину непосредственно по цели или по заданным координатам.

[ + – ] Сброс мины по цели Фото: скриншот

Оператор с земли указывает цель, а дрон, основываясь на свои алгоритмах, выбирает наиболее подходящий момент для сброса мины. Установленная система на БПЛА также может самостоятельно определять, поразил ли снаряд мину.

Фото: Defense News

Основные характеристики БПЛА:

Длина — 80 см

Ширина — 80 см

Высота — 50 см

Максимальная грузоподъемность — 6 кг

Время полета — до 25 минут с грузом в 6 кг

Максимальная высота полета — 2000 м

Крейсерская скорость 54 км/ч.

Напомним, в Турции показали концепт полностью роботизированной армии. Компания Baykar Techonologies ведет разработку Bayraktar TB3, его первый полет ожидается уже в следующем году.

Отметим, что в турецкую армию в скором времени поступит на вооружение ЗРК Hisar O+, способный поражать сразу 6 целей.