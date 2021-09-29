Турция представила ударный мини-дрон Boyga с 81-мм минами (фото)
Беспилотник имеет систему, которая сама определяет наиболее подходящий момент для сброса мины по цели, а также определяет, была ли она поражена.
В Турции показали новый ударный дрон, который может поражать цели, сбрасывая 81-мм мины. Этого удалось достичь благодаря усовершенствованному баллистическому расчету. Об этом сообщил глава Госагенства по вопросам оборонной промышленности Исмаил Демир в Twitter.
Boyga — это проект беспилотной платформы, которая способна сбрасывать мины. Разработку ведет Defense Technologies Engineering and Trade Inc. Интегрировать на платформу боеприпас — это задача компании MKE. Заявляется, что дрон способен нести мины двух калибров — 81-мм и 60-мм. Сброс осуществляется за счет использования специального крепления. Оно способно сбрасывать мину непосредственно по цели или по заданным координатам.
Оператор с земли указывает цель, а дрон, основываясь на свои алгоритмах, выбирает наиболее подходящий момент для сброса мины. Установленная система на БПЛА также может самостоятельно определять, поразил ли снаряд мину.
Основные характеристики БПЛА:
- Длина — 80 см
- Ширина — 80 см
- Высота — 50 см
- Максимальная грузоподъемность — 6 кг
- Время полета — до 25 минут с грузом в 6 кг
- Максимальная высота полета — 2000 м
- Крейсерская скорость 54 км/ч.
Напомним, в Турции показали концепт полностью роботизированной армии. Компания Baykar Techonologies ведет разработку Bayraktar TB3, его первый полет ожидается уже в следующем году.
Отметим, что в турецкую армию в скором времени поступит на вооружение ЗРК Hisar O+, способный поражать сразу 6 целей.