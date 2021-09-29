Туреччина представила ударний мінідрон Boyga з 81-мм мінами (фото)
Безпілотник має систему, яка сама визначає найбільш підходящий момент для скидання міни по цілі, а також визначає, чи була вона вражена.
У Туреччині показали новий ударний дрон, який може вражати цілі, скидаючи 81-мм міни. Цього вдалося досягти завдяки вдосконаленому балістичному розрахунку. Про це повідомив глава Державного агентства з питань оборонної промисловості Ісмаїл Демір у Twitter.
Boyga — це проект безпілотної платформи, яка здатна скидати міни. Розробку веде Defense Technologies Engineering and Trade Inc. Інтегрувати на платформу боєприпас — це завдання компанії MKE. Заявляється, що дрон здатний нести міни двох калібрів — 81-мм і 60-мм. Скидання здійснюється за рахунок використання спеціального кріплення. Воно здатне скидати міну безпосередньо на ціль або за заданими координатами.
Оператор із землі вказує ціль, а дрон, ґрунтуючись на свої алгоритмах, вибирає найбільш підходящий момент для скидання міни. Встановлена система на БПЛА також може самостійно визначати, чи вразив снаряд ціль.
Основні характеристики БПЛА:
- Довжина — 80 см
- Ширина — 80 см
- Висота — 50 см
- Максимальна вантажопідйомність — 6 кг
- Час польоту — до 25 хвилин із вантажем у 6 кг
- Максимальна висота польоту — 2000 м
- Крейсерська швидкість 54 км/год.
Нагадаємо, в Туреччині показали концепт повністю роботизованої армії. Компанія Baykar Techonologies веде розробку Bayraktar TB3, його перший політ очікується вже в наступному році.
Відзначимо, що в турецьку армію незабаром надійде на озброєння ЗРК Hisar O +, здатний вражати відразу 6 цілей.