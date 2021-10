Учения ВВС "Голубой флаг". Израиль на острие новых технологий ведения войны

Израильские инженеры в области обороны уже давно поняли, что искусственный интеллект будет определяющим для войн будущего. Именно поэтому Израиль пытается внедрить новейшие технологии в свои новые военные программы.

Раз в два года Израиль принимает военно-воздушные силы из семи стран на учениях "Blue Flag" ("Голубой флаг"). Предыдущие учения прошли в 2019 году, когда в них приняли участие 725 военных из Израиля, США, Греции, Германии и Италии. В этом году участвовали США, Германия, Франция, Италия, Индия, Великобритания и Греция, а также израильские пилоты и современные истребители пятого поколения F-35.

Фокус перевел новую статью Сета Дж. Францмана — журналиста из Иерусалима, которая поясняет, что значат эти учения для будущего военного развития государства Израиль.

"Голубой флаг" над Израилем: учения ВВС

Учения важны, потому что в них участвуют ключевые партнеры и союзники Израиля. В последние годы Израиль значительно сблизился с Грецией, что связано с общими интересами в Восточном Средиземноморье, в том числе с планируемым газопроводом. Израиль также принимает у себя военно-морские учения "Благородная сила" ("Noble Dina"), в которых участвуют Греция, Франция и Кипр. В 2020 году Израиль провел совместные с США учения истребителей F-35 под названием "Несокрушимая молния" ("Enduring Lightning"). Это лишь часть более масштабного процесса, который показывает интеграцию Израиля с Центральным командованием армии США и нормализацию отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном – двумя странами, где также расположены военные базы США. В июле Израиль собрал операторов беспилотников из США, Франции, Италии, Германии и Великобритании на учения "Голубой страж" ("Blue Guardian").

"Blue Flag" – это еще одна веха на пути укрепления отношений между Израилем и его союзниками. Израильские истребители F-35 участвовали в них наряду с военными самолетами других стран.

[ + – ] Учения "Blue Flag" Фото: The Times of Israel

Учения "Blue Flag" проводятся раз в два года на авиабазе Овда на юге Израиля. В рамках мероприятий этого года командующий ВВС Германии совершил пролет над Иерусалимом и посетил мемориал Холокоста "Яд Вашем". Торжественный пролет включал в себя совместный строй, возглавляемый командующим ВВС Израиля генерал-майором Амикамом Норкиным и командующим ВВС Германии генерал-лейтенантом Инго Герхартцем, сообщает Армия обороны Израиля. "Пролет прошел над зданием израильского Кнессета и завершился над районом Малха", – пишет Jewish News Syndicate.

"Командующие ВВС Израиля и Германии также посетили Мемориальный комплекс Холокоста "Яд Вашем", где осмотрели фотовыставку "Мгновения памяти" и приняли участие в мемориальной церемонии в Зале памяти, – сообщает Jewish News Syndicate. – Во время церемонии командиры зажгли вечный огонь и возложили памятный венок в честь жертв Холокоста".

Учения стали частью серии важных встреч Израиля с иностранными государствами. Под руководством нового правительства Израиль улучшил отношения со Швецией и Иорданией. Кроме того, прошла виртуальная встреча между государственным секретарем США, министром иностранных дел Индии, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов и министром иностранных дел Израиля. Индийский министр в это время находился с визитом в Израиле. "Министры решили создать международный форум по экономическому сотрудничеству", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Израиля.

"За этим виртуальным столом собраны уникальные возможности, знания и опыт, которые могут быть использованы для создания связей, необходимых всем нам… Я думаю, тут как нельзя лучше подойдет слово "синергия": эта встреча положит начало синергии, которая поможет нам работать вместе над инфраструктурой, цифровой инфраструктурой, транспортом, морской обороной и другими вещами, которые волнуют всех нас", – сказал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

На оборонном фронте израильские компании продолжают демонстрировать передовые технологии. На выставке Milipol в Париже израильская фирма Rafael Advanced Defense Systems представляет два новых кибер-решения. Одно из них называется Cyber Situation Awareness. По словам компании система, "собирает и агрегирует информацию из различных инфраструктурных сетей, таких как аэропорты, железные дороги или морские порты, а также операционных и информационных систем для создания комплексной картины текущих киберугроз". Вторая система под названием Cyber Management System – это "уникальное, целостное решение, обеспечивающее автоматизированный реактивный и проактивный сбор информации и процессы реагирования на инциденты. Она позволяет анализировать и выявлять угрозы и уязвимости до начала их воздействия и одновременно отслеживать показатели реагирования на инциденты", – говорится в информационном бюллетене Rafael Advanced Defense Systems.

Израильские инженеры в области обороны уже давно поняли, что кибер и искусственный интеллект будет определяющим для войн будущего. Именно поэтому Израиль пытается внедрить новейшие технологии в новые программы, такие как программа "Кармель" для боевых машин. Ряд израильских оборонных компаний приняли участие в ежегодном собрании Ассоциации армии США. Компания Uision, производящая барражирующие боеприпасы, подписала с MAG Aerospace соглашение, которое предоставит оперативные и обучающие решения для семейства барражирующих боеприпасов Hero.

Компания Israel Aerospace Industries также участвовала в выставке AUSA, продемонстрировав свой новый автономный аппарат Rex MK II, а также ряд беспилотников и барражирующих боеприпасов. Среди последних – Rotem, Harop, Green Dragon и другие. Боаз Леви, президент и генеральный директор IAI, заявил: "Компания IAI рада принять участие в AUSA 2021. Мы давно поддерживаем оборонные инициативы США и работаем бок о бок с американской оборонной промышленностью над разработкой и предоставлением революционных технологических инноваций. Только в прошлом году IAI поставила 400 радарных систем Wind Guard Radar для танков Abrams армии США".

"Наши общие ценности инноваций, обороны и экономического развития лежат в основе нашего плодотворного сотрудничества, и IAI рада возможности положить начало новым партнерствам и сотрудничествам благодаря AUSA", – добавил Леви. Компания Rafael также продемонстрировала свою 30-миллиметровую интегрированную боевую станцию с дистанционным управлением Samson. Компания заявила, что станция "оснащена возможностями обнаружения вражеского огня и способна быстро и эффективно открывать ответный огонь с помощью ускоренного и точного механизма поворота к наводке. В Samson также предусмотрен единый пользовательский интерфейс для всех подсистем, встроенный люк для близкого наблюдения за обстановкой и загрузка боеприпасов под броню, что повышает летальность. Эти возможности позволяют Samson превратить легкую машину в смертоносную силу, способную тягаться с боевым танком".

Тем временем израильская компания Smart Shooter, которая производит системы управления огнем для винтовок, объявила о новой сделке с Корпусом морской пехоты США. Системы будут поставлены израильской компанией осенью этого года.

[ + – ] Шлем пилота истребителя F-35 Фото: SrA Brett Clashman

В целом, проведение учений "Blue Flag" и участие Израиля в Milipol и AUSA свидетельствуют о расширении круга союзников Израиля, а также о том, что оборонные инновации этого государства продолжают играть ключевую роль в США, Европе и других странах. Хотя Израиль не производит крупные платформы вроде истребителей F-35, он продолжает создавать ключевые элементы для самолетов, ракет и транспортных средств следующего поколения. Например, компания Elbit Systems участвует в производстве шлемов для истребителей F-35 и вместе с компанией Collins Aerospace поставила тысячу таких шлемов к 2019 году. IAI производит обшивку крыльев для истребителей F-35. Компания Rafael в партнерстве с Raytheon разработала систему "Железный купол", две батареи которой были поставлены в США. Так что, приезжая в Израиль на учения "Blue Flag", пилоты все больше знакомятся с израильскими технологиями и их местом на поле боя будущего.

Об авторе

Сет Дж. Францман — журналист из Иерусалима. Получил докторскую степень Еврейского университета Иерусалима. Исполнительный директор Ближневосточного центра репортажей и анализа и научный сотрудник Ближневосточного форума. Автор книг After ISIS: America, Iran and the Struggle for the Middle East (Gefen Publishing) и Drone Wars: Pioneers, Killing Machines, Artificial Intelligence and the Battle for the Future (Forthcoming Bombardier Books). Его аккаунт в Твиттере – @sfrantzman. Статья переиздается в связи с интересом читателей.