Навчання ВПС "Блакитний прапор". Ізраїль на вістрі нових технологій ведення війни

Ізраїльські інженери в області оборони вже давно зрозуміли, що штучний інтелект буде визначальним для воєн майбутнього. Саме тому Ізраїль намагається впровадити новітні технології у свої нові військові програми.

Раз на два роки Ізраїль приймає військово-повітряні сили з семи країн на навчаннях Blue Flag ("Блакитний прапор"). Попередні навчання відбулися у 2019 році, коли в них взяли участь 725 військових sз Ізраїлю, США, Греції, Німеччини й Італії. Цього року брали участь США, Німеччина, Франція, Італія, Індія, Великобританія та Греція, а також ізраїльські пілоти та сучасні винищувачі п'ятого покоління F-35.

Фокус переклав нову статтю Сета Дж. Францмана — журналіста з Єрусалиму, яка пояснює, що означають ці навчання для майбутнього військового будівництва держави Ізраїль.

"Блакитний прапор" над Ізраїлем: навчання ВПС

Навчання важливі, тому що в них беруть участь ключові партнери та союзники Ізраїлю. В останні роки Ізраїль значно зблизився з Грецією, що пов'язано з загальними інтересами в Східному Середземномор'ї, у тому числі з планованим газопроводом. Ізраїль також приймає у себе військово-морські навчання "Шляхетна сила" (Noble Dina), у яких беруть участь Греція, Франція та Кіпр. У 2020 році Ізраїль провів спільні з США навчання винищувачів F-35 під назвою "Непохитна блискавка" (Enduring Lightning). Це лише частина масштабнішого процесу, який показує інтеграцію Ізраїлю з Центральним командуванням армії США та нормалізацію відносин Ізраїлю з ОАЕ й Бахрейном — двома країнами, де також розташовані військові бази США. У липні Ізраїль зібрав операторів безпілотників із США, Франції, Італії, Німеччини та Великобританії на навчання "Блакитний страж" (Blue Guardian).

Blue Flag — це ще одна віха на шляху зміцнення відносин між Ізраїлем і його союзниками. Ізраїльські винищувачі F-35 брали участь у них поряд із військовими літаками інших країн.

[ + – ] Навчання Blue Flag Фото: The Times of Israel

Навчання Blue Flag відбуваються раз на два роки на авіабазі Овда на півдні Ізраїлю. У межах заходів цього року командувач ВПС Німеччини зробив проліт над Єрусалимом і відвідав меморіал Голокосту "Яд Вашем". Урочистий проліт включав у себе спільний стрій, очолюваний командувачем ВПС Ізраїлю генерал-майором Амікамом Норкіним і командувачем ВПС Німеччини генерал-лейтенантом Інго Герхартцем, повідомляє Армія оборони Ізраїлю. "Проліт відбувся над будівлею ізраїльського Кнесету та завершився над районом Малха", — пише Jewish News Syndicate.

"Командувачі ВВС Ізраїлю та Німеччини також відвідали Меморіальний комплекс Голокосту "Яд Вашем", де оглянули фотовиставку "Миттєвості пам'яті" та взяли участь у меморіальній церемонії в Залі пам'яті, — повідомляє Jewish News Syndicate. — Під час церемонії командири запалили вічний вогонь і поклали пам'ятний вінок на честь жертв Голокосту".

Навчання стали частиною серії важливих зустрічей Ізраїлю з іноземними державами. Під керівництвом нового уряду Ізраїлю поліпшив відносини зі Швецією та Йорданією. Крім того, відбулася віртуальна зустріч між державним секретарем США, міністром закордонних справ Індії, міністром закордонних справ Об'єднаних Арабських Еміратів і міністром закордонних справ Ізраїлю. Індійський міністр у цей час перебував із візитом в Ізраїлі. "Міністри вирішили створити міжнародний форум із економічного співробітництва", — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

"За цим віртуальним столом зібрані унікальні можливості, знання та досвід, які можуть бути використані для створення зв'язків, необхідних усім нам... Я думаю, тут якнайкраще підійде слово "синергія": ця зустріч покладе початок синергії, яка допоможе нам працювати разом над інфраструктурою, цифровою інфраструктурою, транспортом, морський обороною й іншими речами, які хвилюють усіх нас", — сказав міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід.

На оборонному фронті ізраїльські компанії продовжують демонструвати передові технології. На виставці Milipol у Парижі ізраїльська фірма Rafael Advanced Defense Systems представляє два нові кіберрішення. Одне з них називається Cyber Situation Awareness. За словами компанії, система "збирає й агрегує інформацію з різних інфраструктурних мереж, таких як аеропорти, залізниці або морські порти, а також операційних та інформаційних систем для створення комплексної картини поточних кіберзагроз". Друга система під назвою Cyber Management System — це "унікальне, цілісне рішення, що забезпечує автоматизований реактивний і проактивний збір інформації та процеси реагування на інциденти. Вона дозволяє аналізувати та виявляти загрози й уразливості до початку їхньої дії й одночасно відстежувати показники реагування на інциденти", — йдеться в інформаційному бюлетені Rafael Advanced Defense Systems.

Ізраїльські інженери в області оборони вже давно зрозуміли, що кібер- і штучний інтелект буде визначальним для воєн майбутнього. Саме тому Ізраїль намагається впровадити новітні технології в нові програми, такі як програма "Кармель" для бойових машин. Низка ізраїльських оборонних компаній взяла участь у щорічних зборах Асоціації армії США. Компанія Uision, яка виробляє баражувальні боєприпаси, підписала з MAG Aerospace угоду, яка надасть оперативні та навчальні рішення для сімейства баражувальних боєприпасів Hero.

Компанія Israel Aerospace Industries також брала участь у виставці AUSA, продемонструвавши свій новий автономний апарат Rex MK II, а також низку безпілотників і баражувальних боєприпасів. Серед останніх — Rotem, Harop, Green Dragon та інші. Боаз Леві, президент і генеральний директор IAI, заявив: "Компанія IAI рада взяти участь у AUSA 2021. Ми давно підтримуємо оборонні ініціативи США та працюємо пліч-о-пліч із американської оборонною промисловістю над розробкою та наданням революційних технологічних інновацій. Тільки минулого року IAI надала 400 радарних систем Wind Guard Radar для танків Abrams армії США".

"Наші спільні цінності інновацій, оборони й економічного розвитку лежать в основі нашої плідної співпраці, і IAI рада можливості започаткувати нові партнерства та співпраці завдяки AUSA", — додав Леві. Компанія Rafael також продемонструвала свою 30-міліметрову інтегровану бойову станцію з дистанційним управлінням Samson. Компанія заявила, що станція "оснащена можливостями виявлення ворожого вогню та здатна швидко й ефективно відкривати вогонь у відповідь за допомогою прискореного та точного механізму повороту до наводки. У Samson також передбачений єдиний призначений для користувача інтерфейс для всіх підсистем, вбудований люк для близького спостереження за обстановкою та завантаження боєприпасів під броню, що підвищує летальність. Ці можливості дозволяють Samson перетворити легку машину на смертоносну силу, здатну змагатися з бойовим танком".

Тим часом ізраїльська компанія Smart Shooter, яка виробляє системи керування вогнем для гвинтівок, оголосила про нову угоду з Корпусом морської піхоти США. Системи будуть поставлені ізраїльською компанією восени цього року.

[ + – ] Шолом пілота винищувача F-35 Фото: SrA Brett Clashman

У цілому, проведення навчань Blue Flag та участь Ізраїлю в Milipol і AUSA свідчать про розширення кола союзників Ізраїлю, а також про те, що оборонні інновації цієї держави продовжують відігравати ключову роль у США, Європі й інших країнах. Хоча Ізраїль не виробляє великі платформи на зразок винищувачів F-35, він продовжує створювати ключові елементи для літаків, ракет і транспортних засобів наступного покоління. Наприклад, компанія Elbit Systems бере участь у виробництві шоломів для винищувачів F-35 і разом із компанією Collins Aerospace поставила тисячу таких шоломів до 2019 року. IAI виробляє обшивку крил для винищувачів F-35. Компанія Rafael у партнерстві з Raytheon розробила систему "Залізний купол", дві батареї якої були поставлені в США. Так що, приїжджаючи в Ізраїль на навчання Blue Flag, пілоти все більше знайомляться з ізраїльськими технологіями та їхнім місцем на полі бою майбутнього.

Про автора

Сет Дж. Францман — журналіст із Єрусалиму. Отримав докторський ступінь Єврейського університету Єрусалиму. Виконавчий директор Близькосхідного центру репортажів і аналізу та науковий співробітник Близькосхідного форуму. Автор книг After ISIS: America, Iran and the Struggle for the Middle East (Gefen Publishing) і Drone Wars: Pioneers, Killing Machines, Artificial Intelligence and the Battle for the Future (Forthcoming Bombardier Books). Його аккаунт вТвіттері — @sfrantzman. Стаття перевидається у зв'язку з інтересом читачів.