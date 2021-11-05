НАТО минус. Как блок англосаксов AUKUS изменит расстановку сил в Европе

Создание 15 сентября трехстороннего альянса между Австралией, Великобританией и США стало настоящим информационным и геополитическим взрывом. Многочисленные СМИ и аналитики начали его обсуждать в контексте Восточноазиатской политики или сквозь призму противостояния США-Китай.

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Однако даже вооружившись школьными знаниями географии можно заметить, что этот союз является всемирным, ведь его членами является Австралия, которая сама является фактически отдельным континентом, и ключевые государства Северной Америки и Евразии. То есть задействовано уже 3 из 5 заселенных континентов и это если не учитывать Военные базы США, которые расположены по всему миру.

Новый альянс гораздо ближе к Европе и Украине, чем это кажется на первый взгляд и гораздо сильнее влияет и еще больше повлияет в будущем на мир, в котором мы живем. Две из трех стран-основательниц альянса охватывают своими интересами весь Земной шар. Великобритания после своего демарша по отношению к ЕС теперь стремится сформировать новые геополитические реалии прежде всего на своем родном континенте. Теперь ее внешнюю политику не сковывает Европейский союз и создание нового альянса указывает, что официальный Лондон не собирается себя ограничивать и повесткой НАТО.

Мир после 15 сентября уже не такой, каким был раньше. АУКУС стал следствием, материальным воплощением процессов, которые происходили раньше и на еще большее количество явлений в мировой геополитике он может повлиять и вообще обусловить.

Его создание доказывает, что США и Великобритания не намерены подстраиваться под правила игры в старых альянсах, которые расходятся с их стратегическим видением. Они готовы образовывать на основе своих интересов новые структуры.

Эксперты из изданий содружества уже заговорили об англосфере – общине государств, связанных исторически и культурно с Великобританией. Они отмечают, что дело идет о большем, чем об общем языке и экономических связях, ведь в двух мировых войнах именно Великобритания и ее колонии (бывшие и действующие) одерживали победы. Именно община англосферы является самым действенным альянсом в истории. Так зачем тогда изобретать велосипед?

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Если такие тезисы будут поддерживать и тем более станут ведущей стратегией геополитики, то это развернет весь ход истории в ХХІ в. Все предыдущие ценности, которые продвигались в последние десятилетия, а именно: свободный рынок, свобода передвижения и формирования сообществ в деловой, культурной, политической и других сферах, несмотря на исторические, культурные и другие постоянства.

Другими словами – мы ведем с вами бизнес не потому, что мы "одной крови", а потому, что для этого есть конкретные рациональные предпосылки, которые сложились в четко выраженных пространственных условиях. С XVI ст. прослеживаются тенденции постепенных смен эпох свободной торговли и протекционизма. Сейчас мы на грани этих эпох. АУКУС – образование эпохи протекционизма (новой эпохи), а ЕС и НАТО – старой.

Создание альянса по принципу цивилизационной принадлежности (англосаксонской) подтверждает, что мы возвращаемся к геополитике времен XIX в. (протекционизма), а это время, когда Великобритания была "империей, где никогда не заходит солнце" и "мировой фабрикой".

Очевидно, что ее место сейчас занимает США. Китай подобно Германии более ста лет назад, опираясь на свой промышленный потенциал, стремится изменить существующий статус-кво и перераспределить геополитические роли в мире. Россия расширяет свою континентальную экспансию, а Франция вечно вторая в колонизационной гонке, несмотря на свои амбиции, может быть только младшим партнером мирового гегемона. В предыдущей версии истории Франция все же смирилась со своей ролью и, в конечном результате, оказалась в лагере победителя, будет ли так же и теперь? Ведь Китай и Россия тоже знают историю и захотят ли они ее повторения?

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Поведение Китая в новой реальности – прогнозируемое. Его бывший высокопоставленный дипломат заговорил о возможности превентивного ядерного удара в ответ на создание нового альянса. Очевидно, что он озвучил то, что на уме у высшего руководства страны. О новом разделении мира на лагеря и возрождении холодной войны заговорили китайские лидеры стран Юго-Восточной Азии. Однако ход дел в этом регионе предсказуем и понятен. Там формируется четкий водораздел между Китаем и его союзниками как претендентом на нового гегемона и "старым королем" – США, которые формируют свой альянс на основе "нового крупнейшего в мире непотопляемого авианосца" площадью почти 8 млн км, фактически весь континент.

Ранее противостояние тормозил экономический симбиоз США и Китая, однако сейчас пришло время пренебрежения экономической выгодой в противовес геополитическим интересам. Геополитика тесно взаимосвязана с экономикой и вместе они формируют системы сосуществования и сотрудничества государств в мире. В старой системе Китай был отличной сырьевой базой, бездонным колодцем дешевой рабочей силы и мастерской полуфабрикатов для "цивилизованного мира" прежде всего – США. Однако Поднебесная больше не соглашается на отведенную ей роль. Официальный Пекин хочет превратиться из подсобника в мастера, а против такого сценария, разумеется, выступают старые гегемоны.

Однако, как уже говорилось выше, самая большая интрига разгорается в середине лагеря. Насколько ревностно к новому флагману тихоокеанского флота отнесется старый авианосец – Япония. Недовольство своей ролью этой страны уже однажды привело к великой войне в Азии в середине прошлого века. Не станут ли внутривидовые распри залогом поражения или англосаксы будут надеяться сами на себя?

Впервые со времен Антанты за пределами одного лагеря находятся Великобритания и Франция. Здесь линия ревности – такая же: не откажется ли США от старого НАТО ради нового АУКУС.

Дональд Трамп угрожал выйти из НАТО. Байден молча создал ему замену. Но в НАТО не только Франция. Там есть Германия, которая вместе с Францией часто действовала вопреки интересам США в Европе. Также там есть страны Восточной Европы, реально нуждающиеся в защите от агрессора с востока. А также многие страны центральной и южной Европы, которые находятся в альянсе скорее по привычке. Понятно, что во всех этих странах разные задачи. Однако долго ли удержится мир в Европе без [действенного] НАТО?

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Самое интересное, что в Азии союзники США находятся по разные стороны баррикад с Китаем и без влияния Вашингтона. У Индии, Японии, Южной Кореи, Вьетнама своя история взаимоотношений с Китаем. Общее то, что Соединенные штаты больше нужны им, чем наоборот. В Европе ситуация иная. Интересы континентальной Европы в лице Германии и Франции объективно часто противоречат интересам англосаксов. Их объединяют больше иррациональные вещи – свобода, демократия и другие ценности Североатлантического мира, однако рациональная сторона вопроса играет в пользу Поднебесной.

Однако в Европе есть свой активный игрок в геополитических шахматах. Это Россия. И здесь в роли Японии и Ко – страны Восточной Европы, среди которых и Украина, вообще не успевшая даже войти в НАТО. И теперь мы вместе с соседями можем оказаться зажатыми не только между "Востоком и Западом", но и между отдельными фракциями "Запада", контуры которых, в результате этих событий становятся все более четкими. Украинским властям все чаще нужно будет выбирать к чьим позициям прислушиваться – Франции и Германии, которые являются организаторами Нормандского формата или Великобритании и США, которые все же активнее помогают Украине с военной точки зрения. Все идет к тому, что их мнения все чаще будут противоположными и усиживаться на обоих стульях официальному Киеву будет все более проблематично. Придется выбирать.

Уже завтра НАТО не распадется и Франция не будет создавать с Китаем новый альянс. Однако конструкции времен Холодной войны становятся все менее действенными. История входит в новую спираль и еще не совсем забытое старое становится уже хорошо узнаваемым новым. Тенденции заданы. Продолжение следует