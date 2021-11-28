Вопрос жизни и смерти. Почему Япония погибнет, если не отстоит свое море у России и Китая

Китай и Россия все чаще проводят совместные операции на море — в непосредственной близости от акватории Японии. Какой ответ на такие маневры дадут японцы?

С окончанием холодной войны враждебность между Китаем и Советским Союзом (а затем и Россией) ослабла, и Китай, столкнувшись с экономическими санкциями Запада после бойни на площади Тяньаньмэнь, начал закупать оружие российского производства для модернизации армии. В результате этого возник конфликт из-за копирования Китаем российского оружия, а также цен на российскую нефть. Военное сотрудничество между двумя странами достигло пика в 2005 году и впоследствии заглохло. Но только на время…

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Фокус перевел текст Тэцуо Котани – профессора университета Мейкай, старшего научного сотрудника Японского института международных отношений, об напряженной обстановке у берегов Японии.

Китай и Россия проводят совместные военно-морские учения и осваивают "Общее море"

Россию все больше беспокоило наращивание военного потенциала Китая, а первый проход китайского флота через пролив Цугару в 2008 году, как сообщают, шокировал российских военных. В 2012 году Китай и Россия начали ежегодные военно-морские учения под названием "Общее море". Некоторые обозреватели считают, что русские стремились показать свое превосходство над китайцами.

Однако аннексия Россией Крыма в 2014 году привела к ее международной изоляции, в то время как Пекин все больше беспокоило давление со стороны США. Как следствие, военное сотрудничество между двумя сторонами возобновилось всерьез. Совместные морские учения стали площадкой для оттачивания навыков ВМС двух стран в таких областях, как надводная война, противовоздушная оборона, операции против подводных лодок, высадки десанта и поисково-спасательные операции. После аннексии Крыма обе страны предпочли провести учения в Средиземном море, а после арбитражного процесса с Филиппинами — в Южно-Китайском море.

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Рядом с Японией. Совместные операции ВМС России и Китая в Японском и Восточно-Китайском морях

В последнее время Китай и Россия все чаще проводят совместные операции вокруг Японии. Первый такой случай был подтвержден в июне 2016 года, когда корабли ВМС России и Китая одновременно вошли в прилежащие зоны островов Сенкаку.

В августе 2017 года российский самолет вошел в воздушное пространство над Восточно-Китайским морем со стороны Японского моря через Цусимский пролив и облетел вокруг Японии в восточном направлении. На следующий же день китайский самолет пролетел по аналогичному маршруту над водами у полуострова Кии. Это позволяет предположить, что две страны координируют свои полеты.

Кроме того, в феврале 2018 года военные самолеты обеих стран пролетели над Японским морем, как будто назначив встречу. В июле 2019 и декабре 2020 года Китай и Россия официально объявили, что их стратегические бомбардировщики совершили "совместные полеты" от Японского до Восточно-Китайского моря.

После совместных морских учений у берегов Владивостока в 2013 году 16 кораблей ВМФ России вслед за пятью судами ВМФ Китая прошли через пролив Соя и вошли в Охотское море. В то время Китай и Россия проходили через пролив не вместе, к тому же российских кораблей было больше, чем китайских.

[ + – ] Японский вертолетоносец

Однако в октябре 2021 года суда прошли через пролив Цугару и пролив Осуми вместе, по пять кораблей от каждой страны, обе из которых официально обозначили это как "совместное патрулирование". Учитывая, что "совместные полеты" китайских и российских бомбардировщиков проводились уже несколько раз, трудно представить, что "совместное патрулирование" их военно-морских сил ограничится одним выходом.

Маневры западных ВМС в западной части Тихого океана

В последние годы Великобритания, Франция и Канада также начали проходить через Тайваньский пролив, а ВМС США увеличили частоту своих проходов. Более того, в западной части Тихого океана часто проводились крупномасштабные военно-морские учения, совпавшие по времени с развертыванием на Дальнем Востоке авианосной ударной группы Великобритании.

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Согласно принципу свободы судоходства, перед заходом в западную часть Тихого океана британские корабли провели маневры в территориальных водах у побережья Крыма. Известно, что Россия обеспокоена углублением сотрудничества между военно-морскими силами западных стран. Возможно, это было задумано в противовес углублению сотрудничества между Великобританией, США и Австралией в области военных технологий, включая ядерные подводные лодки, в рамках новой системы безопасности AUKUS.

Какой должна быть реакция Японии на будущую активизацию китайского и российского военно-морских флотов в японских проливах?

Если вкратце, Японии не стоит ничего предпринимать, если только речь не идет о нарушении международного права.

В соответствии с японским законодательством, проливы Цусима, Цугару, Соя и Осуми являются "особыми морскими зонами". Таким образом, вместо территориального моря в 12 морских миль, предусмотренного Конвенцией ООН по морскому праву, акватория ограничена тремя морскими милями. В данном случае китайско-российский флот просто пользовался свободой судоходства в открытом море.

Тем не менее, Японии необходимо следить за этой практикой, и до сих пор Силы самообороны весьма эффективно с этим справлялись. Не будет никаких проблем, пока Япония сохраняет способность наблюдать за ситуацией в мирное время и блокировать проход в чрезвычайных ситуациях.

Некоторые утверждают, что все эти особые зоны нужно объявить территориальными водами. Но если это произойдет, проливы будут позиционироваться как "проливы, используемые для международного судоходства", узкий участок открытого моря исчезнет, а иностранным подводным лодкам будет разрешено погружаться в любой части проливов. Это затруднит наблюдение в мирное время.

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Вероятно, "проливы с особым статусом" были созданы, чтобы избежать нарушения "трех безъядерных принципов" (т.е. "нельзя проносить ядерное оружие в территориальные воды"), когда во время холодной войны через проливы проходили суда США и Советского Союза, способные нести ядерное оружие. Даже сегодня имеет смысл сохранить открытый статус проливов, чтобы способствовать международной свободе судоходства. В этом случае нужно разрешить свободное плавание китайского и российского флотов.

[ + – ] Японская подводная лодка

Однако если Китай и Россия смогут пользоваться свободой навигации вокруг Японии, то и Япония должна осуществлять свое право на навигацию в водах, окружающих Китай и Россию. Если Китай и Россия могут проходить через японские проливы, то нет причин для того, чтобы Морские силы самообороны Японии (JMSDF) воздерживались от проходов через широкий Тайваньский пролив. Например, Россия считает залив Петра Великого у Владивостока своими внутренними водами и ограничивает навигацию иностранных судов, что не подкреплено международным законодательством. JMSDF по праву могут осуществлять навигацию в заливе.

Для Японии как морского государства свобода судоходства – вопрос жизни и смерти. Япония не должна позволять Китаю и России придерживаться двойных стандартов, препятствуя навигации иностранных военных кораблей в своих водах и одновременно пользуясь свободой навигации в водах других стран. Вместе с Соединенными Штатами и другими морскими державами Японии следует бороться с подобными практиками, защищая свободу морей.

Об авторе

Тэцуо Котани – профессор университета Мейкай и старший научный сотрудник Японского института международных отношений.