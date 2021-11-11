Количество в качество. Почему исход войны между США и КНР решит флот

Если между Китаем и США разразится военно-морской конфликт, обеим сторонам придется очень быстро заменять свои корабли.

Если бы корабли были меньше и проще в строительстве – то есть больше напоминали самолеты, – судостроение тоже напоминало бы производство самолетов. Быстрые конструкторские усовершенствования стали бы возможными даже при массовом производстве новых единиц суден.

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Фокус перевел текст Джеймса Холмса — заведующего кафедрой морской стратегии имени Дж. К. Уайли в Военно-морском колледже (США).

Каким может быть противостояние США и КНР на море

Соединенные Штаты могут проиграть войну в западной части Тихого океана, потому что Народно-освободительная армия коммунистического Китая (НОАК) способна восстанавливать боевую мощь быстрее, чем американские морские силы. Иными словами, разросшаяся промышленная база Китая будет заменять потерянную в боях технику быстрее, чем промышленность США. Сообщают, что именно такое послание генерал Дэвид Бергер, командующий Корпусом морской пехоты США, передаст в предстоящей директиве под названием "Военно-морская кампания: Оперативная концепция Корпуса морской пехоты на 2020 год". На прошлой неделе издание Breaking Defense опубликовало репортаж о предварительной версии "Военно-морской кампании".

Одно из главных положений этого документа гласит: "Замена потерянных в бою кораблей станет проблематичной, поскольку наша промышленная база сократилась, в то время как противники нарастили свой судостроительный потенциал. В случае затяжного конфликта Соединенные Штаты проиграют производственную гонку – в отличие от нашего выигрышного положения во Второй мировой войне, когда мы в последний раз сражались с равным противником". Это бесспорные факты. Например, во время боевых действий в Тихоокеанском регионе экономика США была в девять или десять раз больше японской. Ко времени вступления в войну промышленность Соединенных Штатов уже бурно развивалась. В конце концов, общими усилиями страна фактически создала второй полноценный военно-морской флот США в соответствии с Законом о флоте двух океанов 1940 года. Сегодня дело обстоит иначе.

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Генерал Бергер может показаться Кассандрой, изрекающей печальные пророчества. Но помните, что греческий бог Аполлон благословил Кассандру даром предвидения. Ее пророчества были точны. Однако благодаря Аполлону, чьи ухаживания она отвергла, проклятием Кассандры стало то, что никто никогда не верил ее словам, какими бы прозорливыми они ни были.

Какое мучение!

Остается надеяться, что аудитория коменданта (Комендант корпуса морской пехоты США - Фокус) Бергера более восприимчива. Его шансы выше, чем у Кассандры. Как и мифическая прорицательница, он не чужд суровых прогнозов. Но, в отличие от нее, Бергер обладает значительным авторитетом. Он способен навязывать свое мнение Корпусу морской пехоты. У него репутация "крепкого орешка" по отношению к Пентагону и Конгрессу, чем он успешно пользуется. Почти сразу после вступления в должность прошлым летом Бергер выпустил "Руководство коменданта по планированию", в котором опровергал укоренившиеся взгляды. Например, долгое время существовала догма, что ВМС США должны задействовать тридцать восемь громоздких десантных судов, чтобы перебрасывать морскую пехоту к берегам Триполи или другим отдаленным местам сражений в количестве, достаточном для достижения поставленных целей. Однако крупные суда становятся все более уязвимыми для береговых ракетных батарей, самолетов с ракетным вооружением, вылетающих с аэродромов на суше, а также подводных лодок и надводных кораблей, оснащенных собственными противокорабельными ракетами.

Традиционные способы ведения войны на море теряют актуальность.

[ + – ] Комендант корпуса морской пехоты США Дэвид Бергер Фото: U.S. Marine Corps

По словам Бергера, вместо того, чтобы цепляться за прошлое, Корпус морской пехоты и ВМС США должны сделать ставку на массу более легких кораблей с большой ударной силой, пригодных для "лавирования" в зоне поражения оружия НОАК в западной части Тихого океана. Потеря большого корабля – серьезная неудача для флота, состоящего из нескольких больших суден. Она сводит на нет большую часть совокупной боевой мощи флота. Напротив, флот из кораблей-малышей может потерять одно или несколько суден в бою, но продолжать сражаться. Каждый корабль воплощает в себе лишь малую часть боевой мощи флота, являясь расходным материалом.

"Прибрежные подразделения", размещенные на судах с малым водоизмещением, будут курсировать от острова к острову, выпуская противокорабельные и противовоздушные ракеты в сторону НОАК. В случае успеха объединенные силы закроют первую цепь островов для движения китайских суден, что подорвет китайскую экономику, ориентированную на экспорт, а также уменьшит проецируемую военную мощь НОАК. Головная боль китайцам гарантирована. Надежный флот, подкрепленный очевидной силой воли для его использования, способен сдержать Пекин. Если же сдерживание не сработает, надежный флот повысит шансы моряков на победу в бою.

Вот мнения двух гуру политики и стратегии – старого и нового. Выслушаем сначала старого. Бергер высказывает мысль о большой стратегии США, с которой искренне согласился бы морской волк Альфред Тайер Мэхэн. Чтобы масштабная стратегия в морской сфере могла существовать в мирное время, необходима мобилизация национальных ресурсов для оснащения кораблей и других орудий морской мощи. Мэхэн включил "численность населения" и "характер и политику правительства" в число шести факторов, определяющих готовность общества к морской мощи. Если Америка больше не соответствует этим стандартам Мэхэна, она в опасности.

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Под численностью населения Мэхэн подразумевает нечто большее, чем просто количество людей. Он имеет в виду, что обществу необходим соответствующий демографический состав, в том числе критическая масса специалистов в отраслях, связанных с морем. И это оправдано. В эпоху парусного флота Великобритания часто побеждала Францию на море, хотя на Британских островах проживало меньше жителей. Британцы обладали большим количеством ремесел, необходимых для создания торгового и военно-морского флота. Франции приходилось заботиться о сухопутной обороне, и ею часто правили короли, склонные к наступательной сухопутной войне. Королевские предпочтения увеличивали требования к торговцам, отвлекая королевство от морских походов. Британия же, будучи островным государством, имела возможность сосредоточиться на морских делах.

В целом численность британцев была меньше, чем французов, но они превосходили своего исконного соперника в значимых областях.

Попробуйте провести мысленный эксперимент. Кто в соперничестве США и Китая играет роль Великобритании, а кто – Франции? Мэхэн надеялся, что Соединенные Штаты будут подражать Великобритании, которая в его время была золотым стандартом морской мощи. Соответствует ли она критериям Мэхэна до сих пор? Или, возможно, коммунистический Китай по некоторым показателям превосходит Соединенные Штаты? А, возможно, ответ где-то посередине? Америка – это Британия, поскольку у нее лучший боевой флот, и в то же время Америка похожа на Францию, потому что она больше не может производить корабли, самолеты и вооружение в массовом количестве и в короткие сроки, чтобы заменить боевые потери.

Последний пункт вторит мнению Бергера.

Морская держава без динамично развивающейся судостроительной промышленности (наряду с аэрокосмическими предприятиями, оружейными фирмами и сопутствующими атрибутами современной морской стратегии), – это хрупкая морская держава. Она не выстоит под шквалом сильных ударов равного по силе соперника и не сможет наносить контрудары. Даже слабый противник, способный быстро восстановить свои силы после первоначального шока, получит значительное преимущество в длительном противостоянии. Если Соединенные Штаты довели свои военно-морские силы до столь хрупкого состояния, чиновника в Вашингтоне стоит тщательно пересмотреть свои законы и политику. Призрак Мэхэна подсказал бы им, что действовать нужно сейчас же.

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Позволим высказать заключительную мысль современному эксперту. Несколько лет назад трейдер и гуру теории вероятности Нассим Николас Талеб опубликовал книгу "Антихрупкость" (Antifragile) – заключительную в серии книг, исследующих природу и последствия крайне невероятных событий. (Из этой серии самым известным среди военных стал "Черный лебедь"). Говоря языком Талеба, генерал Бергер призывает стратегическое руководство восстановить устойчивость морского сектора США. На оперативном уровне создание устойчивых экспедиционных сил означает, что флот способен принять принять удар, выстоять и продолжить борьбу. Отсюда стремление создать флот с большим разнообразием суден, ни одно из которых не является чрезмерно ценным.

На глобальном стратегическом уровне повышение устойчивости морской промышленности предусматривает модернизацию верфей и другой оборонной инфраструктуры, а также наличие квалифицированного персонала, чтобы пострадавшие суда можно было быстро отремонтировать или заменить. Морские силы будут по-настоящему мощны, когда промышленность сможет легко восполнять боевые потери. Именно это комендант имеет в виду под восстановлением боевой мощи после боя.

[ + – ] Головной корабль флота США класса USS Zumwalt Фото: U.S. Navy Photo

Талеб отдает должное устойчивости – лучше быть устойчивым, чем хрупким, – но считает, что можно пойти еще дальше. Устойчивость подразумевает восстановление системы до тех возможностей и потенциала, которыми она обладала до получения повреждений. "Антихрупкие" системы, по его мнению, могут не просто выдержать удар, но и извлечь пользу из возникшего хаоса. После тяжелого удара они восстанавливаются, становясь лучше и сильнее, чем прежде. Как эта идея применима к проектированию флота? Она подтверждает тенденцию к созданию более легких и простых боевых кораблей. Если американские верфи смогут производить новые поколения кораблей массово и быстро, каждое поколение можно будет совершенствовать на основании отчетов из зоны боевых действий в противостоянии против данного конкретного противника.

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С каждым циклом производства новые корабли будут все лучше и лучше приспосабливаться к тактическим и оперативным условиям.

Возможно, генерал Бергер сам не понимает, насколько он прав в отношении нового способа ведения морского боя. История авиации также может преподать нам урок. Вспомните о невероятном количестве боевых самолетов, разработанных и построенных во время Второй мировой войны. Новые поколения боевых самолетов быстро сменяли старые. Военно-воздушные силы были хрупкими. Но создание даже технологически продвинутого самолета – простое дело по сравнению со строительством массивного, сложного военного корабля. Если бы корабли были меньше и проще в производстве, больше напоминая самолеты, то судостроение тоже напоминало бы производство самолетов. Быстрые конструкторские усовершенствования стали бы возможными даже при массовом производстве новых единиц суден. Возродим же морскую промышленную базу, заставив ее закладывать кили для "антихрупкого" флота.

Комендант – это Кассандра, к которой стоит прислушаться.

Об авторе

Джеймс Холмс — заведующий кафедрой морской стратегии имени Дж. К. Уайли в Военно-морском колледже, соавтор книги "Red Star over the Pacific".

Эта статья была опубликована в 2020 году и переиздается в связи с интересом читателей.