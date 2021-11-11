Кількість у якість. Чому результат війни між США та КНР вирішить флот

Якщо між Китаєм і США вибухне військово-морський конфлікт, обом сторонам доведеться дуже швидко замінювати свої кораблі.

Якби кораблі були меншими та простішими в будівництві – тобто більше нагадували літаки, – суднобудування теж нагадувало б виробництво літаків. Швидкі конструкторські вдосконалення стали б можливими навіть за масового виробництва нових одиниць суден.

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Фокус переклав текст Джеймса Голмса — завідувача кафедри морської стратегії імені Дж. К. Вайлі у Військово-морському коледжі (США).

Яким може бути протистояння США та КНР на морі

Сполучені Штати можуть програти війну в західній частині Тихого океану, тому що Народно-визвольна армія комуністичного Китаю (НВАК) здатна відновлювати бойову міць швидше, ніж американські морські сили. Іншими словами, промислова база Китаю, що розрослася, замінюватиме втрачену в боях техніку швидше, ніж промисловість США. Повідомляють, що саме таке послання генерал Девід Бергер, командувач Корпусом морської піхоти США, передасть у майбутній директиві під назвою "Військово-морська кампанія: Оперативна концепція Корпусу морської піхоти на 2020 рік". Минулого тижня видання Breaking Defense опублікувало репортаж про попередню версію "Військово-морської кампанії".

Одне з головних положень цього документа говорить: "Заміна втрачених у бою кораблів стане проблематичною, оскільки наша промислова база скоротилася, тоді як противники наростили свій суднобудівний потенціал. У разі затяжного конфлікту Сполучені Штати програють виробничу гонку — на відміну від нашого виграшного становища Другої світової війни, коли ми востаннє билися з рівним противником". Це безперечні факти. Наприклад, під час бойових дій у Тихоокеанському регіоні економіка США була в дев'ять чи десять разів більша за японську. На час вступу у війну промисловість Сполучених Штатів вже бурхливо розвивалася. Зрештою, спільними зусиллями країна фактично створила другий повноцінний військово-морський флот США відповідно до Закону про флот двох океанів 1940 року. Сьогодні справа інакша.

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Генерал Бергер може здатися Кассандрою, яка каже сумні пророцтва. Але пам'ятайте, що грецький бог Аполлон благословив Кассандру даром передбачення. Її пророцтва були точні. Однак завдяки Аполлону, чиї залицяння вона відкинула, прокляттям Кассандри стало те, що ніхто ніколи не вірив її словам, хоч би якими прозорливими вони були.

Яка мука!

Залишається сподіватися, що аудиторія коменданта (Комендант корпусу морської піхоти США – Фокус ) Бергера сприйнятливіша. Його шанси вищі, ніж у Кассандри. Як і міфічна віщунка, він не далекий від суворих прогнозів. Але, на відміну від неї, Бергер має значний авторитет. Він здатний нав'язувати свою думку Корпусу морської піхоти. У нього репутація "міцного горішка" щодо Пентагону та Конгресу, чим він успішно користується. Майже відразу після вступу на посаду минулого літа Бергер випустив "Керівництво коменданта з планування", у якому спростовував погляди, що вкорінилися. Наприклад, довгий час існувала догма, що ВМС США повинні задіяти тридцять вісім громіздких десантних суден, щоб перекидати морську піхоту до берегів Тріполі або інших віддалених місць битв у кількості, достатній для досягнення поставленої мети. Однак великі судна стають дедалі вразливішими для берегових ракетних батарей, літаків із ракетним озброєнням, що вилітають із аеродромів на суші, а також підводних човнів і надводних кораблів, оснащених власними протикорабельними ракетами.

Традиційні методи ведення війни на морі втрачають актуальність.

[ + – ] Комендант корпусу морської піхоти США Девід Бергер Фото: U.S. Marine Corps

За словами Бергера, замість того, щоб чіплятися за минуле, Корпус морської піхоти та ВМС США мають зробити ставку на масу легших кораблів із великою ударною силою, придатних для "лавірування" в зоні поразки зброї НВАК у західній частині Тихого океану. Втрата великого корабля – серйозна невдача флоту, що складається з кількох великих суден. Вона зводить нанівець більшу частину сукупної бойової могутності флоту. Навпаки, флот із кораблів-малюків може втратити одне або кілька суден у бою, але продовжувати битися. Кожен корабель втілює лише малу частину бойової могутності флоту, будучи витратним матеріалом.

"Прибережні підрозділи", розміщені на суднах із малою водотоннажністю, курсуватимуть від острова до острова, випускаючи протикорабельні та протиповітряні ракети в бік НВАК. У разі успіху об'єднані сили закриють перший ланцюг островів для руху китайських суден, що підірве китайську економіку, орієнтовану на експорт, а також зменшить військову міць НВАК, що проектується. Головний біль китайцям гарантовано. Надійний флот, підкріплений очевидною силою волі на його використання, здатний стримати Пекін. Якщо стримування не спрацює, надійний флот підвищить шанси моряків на перемогу в бою.

Ось думки двох гуру політики та стратегії – старого та нового. Вислухаємо спершу старого. Бергер висловлює думку про велику стратегію США, з якою щиро погодився б морський вовк Альфред Тайєр Мехен. Щоб масштабна стратегія в морській сфері могла існувати в мирний час, потрібна мобілізація національних ресурсів для оснащення кораблів та інших знарядь морської могутності. Мехен включив "чисельність населення" та "характер і політику уряду" до шести факторів, що визначають готовність суспільства до морської могутності. Якщо Америка більше відповідає цим стандартам Мехена, вона в небезпеці.

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Під чисельністю населення Мехен має на увазі щось більше, ніж кількість людей. Він має на увазі, що суспільству необхідний відповідний демографічний склад, у тому числі критична маса фахівців у галузях, пов'язаних із морем. І це виправдано. В епоху вітрильного флоту Великобританія часто перемагала Францію на морі, хоча на Британських островах проживало менше мешканців. Британці мали велику кількість ремесел, необхідних для створення торговельного та військово-морського флоту. Франції доводилося дбати про сухопутну оборону, і нею часто правили королі, схильні до наступальної сухопутної війни. Королівські уподобання збільшували вимоги до торговців, відволікаючи королівство від морських походів. Британія ж, будучи острівною державою, мала змогу зосередитись на морських справах.

Загалом чисельність британців була меншою, ніж французів, але вони перевершували свого споконвічного суперника в значних областях.

Спробуйте провести уявний експеримент. Хто в суперництві США та Китаю відіграє роль Великобританії, а хто – Франції? Мехен сподівався, що Сполучені Штати наслідуватимуть Великобританію, яка в його час була золотим стандартом морської могутності. Чи відповідає вона критеріям Мехена досі? Чи, можливо, комуністичний Китай за деякими показниками перевершує Сполучені Штати? А можливо, відповідь десь посередині? Америка – це Британія, оскільки в неї найкращий бойовий флот, і в той же час Америка схожа на Францію, тому що вона більше не може виробляти кораблі, літаки й озброєння в масовій кількості та в короткий термін, щоб замінити бойові втрати.

Останній пункт повторює думку Бергера.

Морська держава без суднобудівної промисловості, що динамічно розвивається (поряд із аерокосмічними підприємствами, зброярними фірмами та супутніми атрибутами сучасної морської стратегії), — це тендітна морська держава. Вона не вистоє під шквалом сильних ударів рівного за силою суперника та не зможе завдавати контрударів. Навіть слабкий супротивник, здатний швидко відновити свої сили після початкового шоку, отримає значну перевагу в тривалому протистоянні. Якщо Сполучені Штати довели свої військово-морські сили до такого крихкого стану, чиновникам у Вашингтоні варто ретельно переглянути свої закони та політику. Привид Мехена підказав би їм, що діяти треба негайно.

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Дозволимо висловити останню думку сучасному експерту. Кілька років тому трейдер і гуру теорії ймовірності Насім Ніколас Талеб опублікував книгу "Антикрихкість" (Antifragile) – заключну в серії книг, що досліджують природу та наслідки вкрай неймовірних подій. (Із цієї серії найвідомішим серед військових став "Чорний лебідь"). Говорячи мовою Талеба, генерал Бергер закликає стратегічне керівництво поновити стійкість морського сектора США. На оперативному рівні створення стійких експедиційних сил означає, що флот здатний прийняти удар, вистояти та продовжити боротьбу. Звідси прагнення створити флот із великою різноманітністю суден, жодна з яких не надмірно цінна.

На глобальному стратегічному рівні підвищення стійкості морської промисловості передбачає модернізацію верфей та іншої оборонної інфраструктури, а також наявність кваліфікованого персоналу, щоб постраждалі судна можна було швидко відремонтувати або замінити. Морські сили будуть по-справжньому потужними, коли промисловість зможе легко поповнювати бойові втрати. Саме це комендант має на увазі під відновленням бойової сили після бою.

[ + – ] Головний корабель флоту США класу USS Zumwalt Фото: U.S. Navy Photo

Талеб віддає належне стійкості – краще бути стійким, ніж крихким – але вважає, що можна піти ще далі. Стійкість має на увазі відновлення системи до тих можливостей і потенціалу, якими вона мала до отримання пошкоджень. "Антикрихкі" системи, на його думку, можуть не просто витримати удар, а й отримати користь із хаосу, що виник. Після важкого удару вони відновлюються, стаючи кращими та сильнішими, ніж раніше. Як ця ідея застосовується до проектування флоту? Вона підтверджує тенденцію до створення легших і найпростіших бойових кораблів. Якщо американські верфі зможуть виробляти нові покоління кораблів масово та швидко, кожне покоління можна буде вдосконалювати на підставі звітів із зони бойових дій проти цього конкретного противника.

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Із кожним циклом виробництва нові кораблі все краще й краще пристосовуватимуться до тактичних і оперативних умов.

Можливо, генерал Бергер сам не розуміє, наскільки він правий щодо нового способу ведення морського бою. Історія авіації також може дати нам урок. Згадайте про неймовірну кількість бойових літаків, розроблених і побудованих під час Другої світової війни. Нові покоління бойових літаків швидко змінювали старі. Військово-повітряні сили були крихкими. Але створення навіть технологічно просунутого літака – проста справа в порівнянні з будівництвом потужного, складного військового корабля. Якби кораблі були меншими та простішими у виробництві, більше нагадуючи літаки, то суднобудування теж нагадувало б виробництво літаків. Швидкі конструкторські вдосконалення стали б можливими навіть за масового виробництва нових одиниць суден. Відродимо морську промислову базу, змусивши її закладати кілі для "антикрихкого" флоту.

Комендант – це Кассандра, до якої варто прислухатися.

Про автора

Джеймс Голмс — завідувач кафедри морської стратегії імені Дж. К. Вайлі у Військово-морському коледжі, співавтор книги Red Star over the Pacific.

Ця стаття була опублікована у 2020 році та перевидається у зв'язку з інтересом читачів.