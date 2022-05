"Поздравления" Kalush c победой на "Евровидении": ВС РФ оставляют послания на бомбах (фото)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал россиян нелюдями и заявил, что после проигрыша России в войне пойдут столетия на покаяния ее граждан.

Российские военные отреагировали на победу музыкальной группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022", где те призвали мир помочь украинским военным на "Азовстали" в осажденном Мариуполе. Россияне подписывают бомбы с "поздравлениями" и запускают их по территории металлургического завода. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

На одной из бомб российские военные решили написать "Help Mariupol. Help Azovstal right now", что в переводе "Помогите Мариуполю, помогите Азовстали прямо сейчас", намекая на призыв солиста группы Kalush Олега Псюка, который произнес эти слова на сцене песенного конкурса.

На другой бомбе было написано "Kalush, как вы и просили. На Азовсталь". А третья бомба была подписана "Евровидение 2022. Услышал зов, вь*бать Азов".

Петр Андрющенко назвал россиян нелюдями и заявил, что никакого прощения и примирения с ними быть не может. Он считает, что после проигрыша России в войне пойдут сотни лет на покаяния ее граждан.

"Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении 2022 года. И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии. Никакого прощения. Никакого примирения. У России после проигрыша пойдут столетия на покаяние. Ярость. Просто ярость", — написал он.

Напомним, 14 мая на финале песенного конкурса "Евровидение" после выступления украинская группа Kalush Orchestra призвала помочь Мариуполю и заводу "Азовсталь", где находятся в окружение военные Украины. После этого запрос Azovstal в Google Trends вырос в несколько раз, а информацию об этом начали искать в европейских странах.

15 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские войска впервые применили зажигательные или фосфорные боеприпасы, атакуя завод "Азовсталь". Температура сброшенных бомб на завод достигает 2000-2500 градусов по Цельсию, а остановить возгорание практически невозможно.