"Привітання" Kalush з перемогою на "Євробаченні": ЗС РФ залишають послання на бомбах (фото)

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав росіян нелюдами та заявив, що після програшу Росії у війні підуть сторіччя на покаяння її громадян.

Російські військові відреагували на перемогу музичного гурту Kalush Orchestra на "Євробаченні-2022", де ті закликали світ допомогти українським військовим на "Азовсталі" в оточеному Маріуполі. Росіяни підписують бомби з "привітаннями" і запускають їх територією металургійного заводу. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

На одній із бомб російські військові вирішили написати "Help Mariupol. Help Azovstal right now", що в перекладі "Допоможіть Маріуполю, допоможіть Азовсталі прямо зараз", натякаючи на заклик соліста гурту Kalush Олега Псюка, який виголосив ці слова на сцені пісенного конкурсу.

На іншій бомбі було написано "Kalush, как вы и просили. На Азовсталь". А третю бомбу було підписано "Евровидение 2022. Услышал зов в*бать Азов".

Петро Андрющенко назвав росіян нелюдами та заявив, що жодного прощення та примирення з ними бути не може. Він вважає, що після програшу Росії у війні підуть сотні років на покаяння її громадян.

"От реакція російських військових на нашу перемогу на Євробаченні 2022 року. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії. Ніякого прощення. Ніякого примирення. У Росії після програшу підуть сторіччя на покаяння. Лють. Просто лють", — написав він.

Нагадаємо, 14 травня на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" після виступу український гурт Kalush Orchestra закликав допомогти Маріуполю та заводу "Азовсталь", де перебувають в оточенні військові України. Після цього запит Azovstal у Google Trends виріс у кілька разів, а інформацію про це почали шукати у європейських країнах.

15 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські війська вперше застосували запальні або фосфорні боєприпаси, атакуючи завод "Азовсталь". Температура скинутих бомб на завод досягає 2000-2500 градусів за Цельсієм, а зупинити спалах практично неможливо.