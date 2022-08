На бронетехнике ВСУ впервые заметили турецко-украинский боевой модуль Serdar (фото)

На МТ-ЛБ установили модуль, способный поражать цели на дистанции до 5 км. За боевую часть отвечает турецкая Aselsan, а за ракеты — ГККБ "Луч".

В сети опубликовали фото украинской МТ-ЛБ, на которую установили украинско-турецкий боевой модуль Serdar. Об этом сообщается в телеграм-канале "No mercy for the enemy", на котором публикуют кадры из российско-украинской войны.

Указывается, что где-то на полях сражений в Украине на камеру попала МТ-ЛБ с боевым модулем Serdar, который разрабатывался силами ГККБ "Луч" и турецкой Aselsan. Кадры из видео не очень высокого качества, но на них действительно запечатлена украинско-турецкая разработка.

[ + – ] Боевой модуль Serdar

Что известно о боевом модуле Serdar?

В 2019 году в Украине завершили испытания украинско-турецкого боевого модуля Serdar. Его создавали по заказу третьих стран. Турецкая сторона занималась разработкой и интеграцией боевого модуля, систем стабилизации, захвата и сопровождения целей. Также они поставляли системы наблюдения для ночного и дневного применения. ГККБ "Луч" отвечали за поставку управляемых ракет и систем наведения и управления к ним.

Основное вооружение — мобильный противотанковый комплекс "Скиф" с двумя или четырьмя пусковыми установками для ракет калибра 130-мм. Они способны уничтожать цель на дистанции до 5 км, пробивая до 800 мм брони с динамической защиты. Кроме этого модуль оснащается двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм.

Напомним, в ноябре 2021 года БТР-60 "Хорунжий" и "Козак 2М1" прошли заводские испытания с турецкими боевыми модулями. 25 октября стало известно, что "Козак 2М1" получил турецкие боевые модули.