На бронетехніці ЗСУ вперше помітили турецько-український бойовий модуль Serdar (фото)

На МТ-ЛБ встановили модуль, здатний уражати цілі дистанції до 5 км. За бойову частину відповідає турецька Aselsan, а за ракети — ДККБ "Луч".

У мережі опублікували фото українського МТ-ЛБ, на який встановили українсько-турецький бойовий модуль Serdar. Про це повідомляється в телеграм-каналі No mercy for the enemy, де публікують кадри з російсько-української війни.

Вказується, що десь на полях битв в Україні на камеру потрапив МТ-ЛБ із бойовим модулем Serdar, який розроблявся силами ДККБ "Луч" і турецькою Aselsan. Кадри з відео не дуже високої якості, але на них справді відображено українсько-турецьку розробку.

[ + – ] Бойовий модуль Serdar

Що відомо про бойовий модуль Serdar?

У 2019 році в Україні завершили випробування українсько-турецького бойового модуля Serdar. Його створювали на замовлення третіх країн. Турецька сторона займалася розробкою та інтеграцією бойового модуля, систем стабілізації, захоплення і супроводу цілей. Також вони постачали системи спостереження для нічного та денного застосування. ДККБ "Луч" відповідали за постачання керованих ракет і систем наведення та управління до них.

Основне озброєння — мобільний протитанковий комплекс "Скіф" із двома або чотирма пусковими установками для ракет калібру 130-мм. Вони здатні знищувати ціль на дистанції до 5 км, пробиваючи до 800 мм броні з динамічного захисту. Крім цього модуль оснащується двома кулеметами калібру 12,7 мм та 7,62 мм.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року БТР-60 "Хорунжий" та "Козак 2М1" пройшли заводські випробування з турецькими бойовими модулями. 25 жовтня стало відомо, що "Козак 2М1" отримав турецькі бойові модулі.