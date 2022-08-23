Сюрприз в День государственного флага: ВСУ уничтожили вертолет ВС РФ, стоимостью $16 млн

Удар по воздушном судне оккупантов нанесло подразделение зенитно-ракетных войск Сил обороны.

Украинские военные на востоке опять ударили по российским оккупантам. На этот раз под атаку попал вертолет, стоимость которого оценивают в $16 млн, сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил.

"В День Государственного Флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск Сил обороны востока уничтожили вертолет Ка-52", — говорится в сообщении.

Что известно о Ка-52?

Вертолет Ка-52 — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, воздушные цели, а также живую силу. Введен в эксплуатацию в 2011 году. Вертолет есть на вооружении России и Египта. Ка-52 применяется во время вторжения России в Украину, при этом зафиксировано несколько случаев уничтожения Ка-52 с помощью зенитных ракет. Также зафиксирован случай уничтожения Ка-52 с помощью противотанкового комплекса Стугна-П.

Напомним, что дрон ВСУ эффектно взорвал российскую мобильную станцию спутниковой связи "Аурига". Таким образом командиры и солдаты армии РФ остались без связи.

Ранее мы сообщали, бойцы 30-й мехбригады имени князя Острожского захватили российский танк Т-80. На него уже нанесли украинский флаг для распознавания.

Также добавим, что ВСУ ликвидировали склад российской техники в Чернобаевке. Захватчики стараются не накапливать военные склады боеприпасов в одном месте, но ВСУ достают их везде. Точные удары по Чернобаевке уничтожили 75 оккупантов, пушку "Гиацинт-С", и два танка Т-72.