Сюрприз у День державного прапора: ЗСУ знищили вертоліт ЗС РФ вартістю $16 млн

Удару по повітряному судні окупантів завдав підрозділ зенітно-ракетних військ Сил оборони.

Українські військові на сході знову вдарили по російських окупантах. Цього разу під атаку потрапив гелікоптер, вартість якого оцінюють у $16 млн, повідомляє пресцентр угруповання Об'єднаних сил.

"У День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони сходу знищили гелікоптер Ка-52", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Ка-52?

Гелікоптер Ка-52 — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Він здатний уражати броньовану та неброньовану техніку, повітряні цілі, а також живу силу. Введено в експлуатацію у 2011 році. Вертоліт є на озброєнні Росії та Єгипту. Ка-52 застосовується під час вторгнення Росії в Україну, при цьому зафіксовано кілька випадків знищення Ка-52 за допомогою зенітних ракет. Також зафіксовано випадок знищення Ка-52 за допомогою протитанкового комплексу Стугна-П.

Нагадаємо, що дрон ЗСУ ефектно підірвав російську мобільну станцію супутникового зв'язку "Аурига". Так командири та солдати армії РФ залишилися без зв'язку.

Раніше ми повідомляли, що бійці 30-ї мехбригади імені князя Острозького захопили російський танк Т-80. На нього вже нанесли український прапор для розпізнавання.

Також додамо, що ЗСУ ліквідували склад російської техніки у Чорнобаївці. Загарбники намагаються не накопичувати військові склади боєприпасів в одному місці, але ЗСУ дістають їх скрізь. Точні удари по Чорнобаївці знищили 75 окупантів, гармату "Гіацинт-С" та два танки Т-72.