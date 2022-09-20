Тень диктатуры. Когда нужно защищаться, но боишься офицеров: опыт Греции и Тайваня

Греция и Тайвань – демократические страны, стремящиеся сдержать нападение со стороны гораздо более крупных соседей. При этом корень их проблем лежит в авторитарной истории. В обоих случаях авторитарные режимы основательно подпортили отношения между гражданскими и военными, что возымело долгосрочные последствия для национальной безопасности этих стран.

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В греческой и тайваньской политике присутствует стойкое и давно усвоенное недоверие к военным офицерам в деле превращения гражданской молодежи в эффективных солдат. Служба в армии обесценена среди всех важнейших гражданских сторон – призывников, их семей и политических представителей. В результате гражданское и военное руководство пост-авторитарных стран испытывает трудности с адекватной подготовкой и оснащением своих армий, основанных на призыве.

Фокус перевел новый текст Антониса Камараса, посвященный преодолению проблем в отношениях между солдатами и офицерами в армиях Греции и Тайваня.

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Греческое правительство может предпринять ряд шагов для решения этой проблемы. Во-первых, оно должно лучше донести до призывников, каким образом армейская подготовка, особенно в технической сфере, поможет им в профессиональной жизни. Повышая уровень подготовки призывников, оно также должно продемонстрировать твердую приверженность обеспечению физической безопасности новобранцев, чтобы окончательно порвать любую связь с бездушным военным режимом 1967-1974 годов. Наконец, правительство может представить призыв в армию как средство решения проблем, с которыми повсеместно сталкиваются богатые общества – например, подчеркивая важность режима и физической подготовки для решения проблемы высокого уровня ожирения в стране.

Военная и геополитическая ситуация на Тайване отличается от ситуации в Греции. Но, полагаясь на свое население в защите от экзистенциальной угрозы со стороны Китая, Тайбэй может извлечь пользу из таких же мер.

Греция без "черных полковников". Как строить армию в стране, которая покончила с диктатурой

При диктатуре в Греции, которая длилась с 1967 по 1974 год, призыв в армию служил инструментом принуждения гражданского населения к покорности как в казармах, так и за их пределами. Например, когда в 1973 году студенты выступили с протестом, именно призывом в армию в сочетании с пытками со стороны военной полиции хунта заставила их отказаться от политической активности. После этого студенческие протесты не утихли, приведя к последующему восстанию в Афинском политехническом институте, которое было кроваво подавлено при участии армейских подразделений. Такие репрессии подорвали легитимность офицерского корпуса и института призыва в целом.

[ + – ] "Черные полковники": Стилианос Паттакос, Георгиос Пападопулос и Николас Макарезос времен диктатуры в Греции

Во время перехода к гражданскому правлению реформа призыва стала способом продемонстрировать гражданский контроль над офицерским корпусом. Демократически избранные лидеры, подотчетные парламенту, СМИ и гражданскому обществу, хотели добиться нормального обращения с призывниками. Соперничая за голоса избирателей, политики политики часто смешивали структурные особенности армейской жизни – дисциплину, режим физподготовки, требовательные тренировки с элементом физической опасности, – с авторитаризмом как таковым. Поскольку студенты были самой заметной социальной группой, сопротивлявшейся военной диктатуре, они впоследствии приобрели уникальную моральную, а значит, и политическую силу. Их антимилитаристская позиция была институционализирована через контролируемые партией студенческие организации, которые стали неофициальным арбитром в определении приемлемого опыта призыва на десятилетия вперед. В странах вроде Аргентины после демократических преобразований наблюдался аналогичный феномен.

Как только призыв обесценивается, он теряет широкую социальную поддержку. Например, на Тайване после окончания авторитарного правления призыв в армию был ограничен четырьмя месяцами. Многие молодые граждане и их семьи небезосновательно пришли к выводу, что это пустая и утомительная трата времени. В таких условиях те, у кого есть политические связи, стремятся скоротать время службы, а не на границе или в поле. Возникающее в результате неравенство подрывает эффективность и сплоченность подразделений, а также оставляет передовые части недоукомплектованными. Если даже сами политические элиты приходят к мнению, что призыв в армию не нужен, то политическая цена за то, чтобы оставить эти проблемы без внимания, невелика.

Дискредитация призыва, сокращение армии

Дискредитированная система призыва в Греции оказала серьезное, хотя и редко признаваемое, влияние на доктрину национальной обороны.

Во-первых, в результате страна стала полагаться на закупку основных систем вооружений у таких могущественных покровителей, как США и Франция. Эти системы укомплектованы профессионалами, и предполагается, что их покупка позволит заручиться поддержкой этих стран в противодействии военной мощи Турции.

Во-вторых, это привело к чрезмерному вниманию к противодействию путем сдерживания. Например, действующие офицеры подразумевают, а отставные офицеры смело заявляют, что ракеты класса "воздух-земля" могут помочь сдержать турецкое нападение. Однако этот подход рискует оказаться контрпродуктивным, особенно если такая тактика приведет к жертвам среди гражданского населения, только укрепив решимость Анкары.

В-третьих, слабая система призыва ослабляет компетенцию объединенных армий и заставляет ВВС и ВМС "действовать в одиночку". Превосходство в воздухе, достигнутое благодаря приобретению самолетов 4,5 и 5 поколений, в настоящее время не может служить мультипликатором силы для армии. Это создает проблемы даже внутри самой армии. Например, у Греции есть современные основные боевые танки Leopard. Но поскольку ее механизированная пехота в основном укомплектована призывниками, в полевых условиях их сопровождают давно устаревшие БТР M113.

[ + – ] У Греции есть современные основные боевые танки Leopard

Четвертое следствие – приоритет операций в "серой зоне" мирного времени над подготовкой к тотальной войне. Постоянные операции в "серой зоне" помогли греческому флоту и военно-воздушным силам развить тактическое мастерство, но это произошло за счет сужения их профессионального кругозора. Например, военно-воздушные силы развивают свой потенциал в воздушном пространстве Эгейского моря, где идет ожесточенная борьба, в ущерб оттачиванию навыков ведения общевойсковых операций. Деградация призыва усугубляет естественное стремление ВМС и ВВС к повышению квалификации в мирной "серой зоне", а также во внутриведомственных закупочных баталиях. Сейчас, когда греческое правительство закупает современные фрегаты и истребители, армия, которая может быть мобилизована только в случае тотальной войны, осталась в стороне.

Наконец, когда призывникам не доверяют управлять современным оборудованием, армия не получает такое оборудование. Гражданское руководство Греции не желает инвестировать в тактические беспилотники для разведки, наблюдения и рекогносцировки, которые могли бы использовать сотни призывников-специалистов. Даже когда украинские войска продемонстрировали потенциальные преимущества такого подхода, греческие ВВС продолжают отдавать предпочтение горстке беспилотников HERON и MQ-9B Sea Guardian.

Как наладить систему призыва в армию. От отчуждения к объединению

С чего Греции начать исправлять ущерб, нанесенный ее системе призыва? Задача состоит в том, чтобы убедить заинтересованных гражданских. Стоит начать с подчеркивания значимости военной службы в гражданской жизни, заверения призывников в том, что – в отличие от прошлого – они могут рассчитывать на физическую безопасность и защиту, и, наконец, объединения призыва с более широкими проблемами, стоящими перед греческим обществом.

Гражданское и военное руководство Греции должно донести до призывников значимость высокой эффективности и самостоятельности в современной военной жизни. Для этого необходимо показать им, что их техническая подготовка и опыт помогут им добиться успеха в будущем после призыва. Например, прыжки с самолетов в качестве призывника-десантника не имеют очевидной пользы для жизни – но они могут дать вам преимущество в гражданской среде.

Умный, амбициозный призывник и сам понимает, что членство в элитных армейских формированиях улучшит его гражданские перспективы. Необходимо превратить это в общепринятую мудрость для всех будущих призывников. Приведем лишь один пример: введение специализации призывников по БПЛА могло бы одновременно помочь удовлетворить насущную потребность на поле боя и донести до сознания призывника долгосрочные преимущества и интеллектуальную реализацию, которые может дать служба в современной армии.

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Семьи призывников также должны быть уверены в том, что их дети будут защищены от вреда и жестокого обращения, несмотря на продвинутый и физически жесткий режим подготовки. Семьи должны изначально знать, что требования, предъявляемые к их отпрыскам, будут подкреплены надежной культурой заботы, институционализированной с помощью хорошо продуманных стандартов безопасности. Это поможет преодолеть наследие авторитарной эпохи, когда злоупотребления со стороны безнаказанных офицеров были неотъемлемой частью жизни призывника.

Наконец, для общества в целом преимущества призыва можно связать с проблемами, с которыми сталкиваются богатые общества по всему миру. Греция является самой тучной страной в Европейском Союзе. Обновленный, научно обоснованный режим физической подготовки для призывников может улучшить физическую форму мужского населения и послужить важнейшим элементом общенациональной стратегии здравоохранения по борьбе с ожирением. Там, где армейская подготовка все еще воспринимается как форма авторитарной дедовщины, такой подход может превратить ее в фундамент для здоровой жизни.

Армия нового типа: уроки для Тайваня

Между Грецией и Тайванем есть немало важных отличий. Греция перешла к демократии гораздо раньше, в 1974 году, в то время как Тайвань демократизировался в 1990-х годах. Греция также выигрывает от близости к таким странам, как Швеция, Финляндия и Израиль, которые преуспели в интеграции призыва в сбалансированную структуру вооруженных сил и доктрину национальной обороны. Тайвань, напротив, развивал американскую модель экспедиционной войны, основанную на добровольческих силах, которая плохо подходит для территориальной обороны.

Однако есть и важные сходства. Американские аналитики подчеркивают необходимость соблюдения баланса между проведением операций в "серой зоне" на море и в воздухе и подготовкой населения к сухопутному вторжению на Тайвань. Тайваньских политиков также критиковали за неэффективную или даже контрпродуктивную стратегию сдерживания путем ответной атаки, основанную на ракетных ударах по материковой части Китая.

[ + – ] Тайвань демократизировался только в 1990-х годах

У Тайваня тоже есть ряд преимуществ перед Грецией, когда речь идет о возможности реформировать систему воинской повинности. Экзистенциальная угроза, исходящая от Китая, уже вызвала массовый спрос на лучшее оснащение и обучение тайваньских граждан. Тайвань также выигрывает от всесторонней критики его вооруженных сил со стороны аналитического сообщества США. Политической элите труднее настаивать на том, что все в порядке, а политики, ориентированные на реформы, могут даже получить преимущество.

Более того, акцент на стратегии "большого количества малых вещей" хорошо подкрепляется расширением призыва. В конце концов, многие из этих "малых вещей" должны будут использовать призывниками, независимо от того, являются ли они военнослужащими постоянной армии или армейского резерва. Поскольку правительство США отказывается продавать крупные системы вооружений вроде противолодочного вертолета MH-60R Seahawk и вместо этого настаивает на том, чтобы Тайвань взял уроки сухопутной войны у Украины, у Тайбэя появляется еще больше причин инвестировать в реформу призыва.

На основе этих идей тайваньские лидеры, как и их греческие коллеги, могут помочь победить наследие авторитаризма и разработать систему призыва, хорошо соответствующую их истории и обстоятельствам.

Об авторе

Антонис Камарас – научный сотрудник ELIAMEP, ведущего греческого аналитического центра внешней политики, специализирующегося на вопросах обороны. Соавтор крупного исследования о воинской повинности в Греции. Был срочником в греческой пехоте с 1989 по 1991 год, поступив на службу через 15 лет после падения военной диктатуры в Греции.