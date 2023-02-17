(Еще одна) попытка: тайские ракетные установки DTI-1

Таиланд наращивает амбиции, желая превратиться в нового "тигра" Юго-Восточной Азии и больше не птерять этот статус.

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Середина и конец 1990-х годов стали золотым десятилетием для Королевских вооруженных сил Таиланда. Приобретение 18 самолетов F-16A вывело ВВС королевства на передовые позиции в военной авиации региона, а армия Королевства Таиланд усилилась за счет поступления основных боевых танков M60A3 и 155-мм САУ M109A5.

Максимальную выгоду из этого периода извлекли ВМС Таиланда, получившие первый и единственный в Юго-Восточной Азии авианосец HTMS Chakri Narubet. Оснащенный шестью AV-8S Matador и четырьмя S-70B Seahawk, этот корабль, наряду с 18 штурмовиками A-7E Corsair, тремя самолетами ПЛО P-3T, а также совершенно новым дозаправщиком и шестью фрегатами, приобретенными у Китая, должен был превратить ВМС Таиланда в самую мощную военно-морскую силу в регионе на долгие годы.

Фокус перевел новую статью Стейна Митцера и Юста Олиманса, посвященную тайским ракетным установкам.

Финансовый кризис 1997 года в Азии помешал соседним странам, которые не смогли соревноваться с новыми возможностями Таиланда, а нехватка собственных финансовых средств привела к трудностям в обслуживании и замене всего этого оборудования. Уже через два года после поставки только один из девяти AV-8S оставался в рабочем состоянии. Вскоре этот тип пришлось вывести из эксплуатации без замены, оставив Chakri Narubet без самолетов (замену им до сих пор не нашли). Та же участь постигла самолеты A-7E и P-3T, что поставило крест на попытках Таиланда стать региональной сверхдержавой.

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Только в последние годы Таиланд нашел необходимое финансирование, чтобы предпринять еще одну попытку расширить свои возможности. Тем временем в других сферах он пока что догоняет региональных соперников. Первым в Юго-Восточной Азии начав эксплуатировать подводные лодки в 1930-х годах, современный Таиланд стал одной из последних стран, которая (вновь) приобрела этот потенциал в виде одной ударной подводной лодки S26T у Китая. Дальнобойные огневые средства – одна из возможностей, в которых Таиланд добился значительных успехов благодаря заключенному в 2011 году соглашению между Таиландским институтом оборонных технологий (DTI) и Китаем об исследовании и, в конечном итоге, лицензионном производстве крупнокалиберных ракетных установок.

Они состоят из WS-1B и WS-32, которые могут похвастаться максимальной дальностью 180 км и 140 км соответственно. WS-1B получила тайское обозначение DTI-1, а WS-32 обозначается как DTI-1G (G означает управляемый). DTI также получила лицензию на производство и дальнейшую разработку китайских 122-мм реактивных снарядов, которые Таиланд устанавливал на грузовики и даже на БТР Type 85. Вместе с покупкой французских 155-мм ПТРК Caesar, местной интеграцией ПТРК ATMOS 2000 (известных в Таиланде как M758) и 120-мм минометов Spear из Израиля, а также внедрением китайских контрбатарейных РЛС BL904A, Таиланд должен был обеспечить свое региональное превосходство в артиллерии на долгие годы.

[ + – ] DTI-1 на шасси 6x6 Volvo с бронированной кабиной для защиты экипажа от огня стрелкового оружия и осколков

DTI-1 (или WS-1B) – это 302-мм артиллерийская ракетная система, разработанная на базе WS-1 в начале 1990-х годов. Каждая ракета имеет четыре неподвижных плавника и может выстреливать 150-кг боеголовку на дальность до 180 км. WS-1B была впервые продемонстрирована сухопутным войскам Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые, однако, не проявили интереса к этой системе. Первый успех пришел в 1996 году, когда Турция заключила сделку на лицензионное производство WS-1B под названием TRG-300 Kasirga, после того как США отказались предоставить стране лицензию на производство MGM-140 ATACMS. WS-1B также экспортировалась в Судан в 2000-х годах наряду с более мощной WS-2. Компания Roketsan из Турции продолжила разработку WS-1B (Block II и Block III), включив в нее GPS/инфракрасное наведение за счет уменьшения дальности и боеголовки (для Block III).

Таиландская ракета DTI-1G с радиусом 150 км оснащена комплектом наведения, подключенным к китайской навигационной спутниковой системе BeiDou. Это позволяет DTI-1G достичь вероятного кругового отклонения (CEP) менее 40 метров на максимальной дальности 140 км. Пусковая установка DTI-1G состоит из четырех канистр в конфигурации 2х2, внешне похожей на американскую пусковую установку ЗРК MIM-104 Patriot. В отличие от нее, ракеты DTI-1 размещены в четырех больших открытых трубах. Первоначально Таиланд планировал собрать шесть DTI-1G (достаточно для одного батальона) и две DTI-1, однако задержки привели к тому, что компания DTI в итоге построила только три DTI-1G в ожидании разработки новой модульной пусковой установки, которая, предположительно, позволит армии Таиланда приобрести эти системы в значительных количествах.

[ + – ] Оригинальная конфигурация таиландской пусковой установки DTI-1

[ + – ] Предполагаемый полный боекомплект батареи DTI-1G

Пусковые установки DTI-1 и DTI-1G устанавливаются на коммерчески доступные грузовики. DTI-1 и связанная с ней система транспортировки первоначально базировались на небронированном шасси Volvo 6x6, хотя с тех пор первый получил бронированную кабину для защиты пассажиров от стрелкового оружия и осколков. DTI-1G базируется на тяжелом грузовике Iveco Trakker 440 8x8, который с самого начала получил бронированную кабину. Однако у транспортировочных машин как DTI-1, так и DTI-1G бронированная кабина отсутствует. В 2022 году Институт оборонных технологий продемонстрировал новую пусковую установку 6х6 на базе шасси Tatra 815-7, которая может использоваться для запуска как неуправляемых 122-мм ракет, так и ракет DTI-1(G).

Таиланд и Камбоджа: приграничный конфликт

У Таиланда нет заклятых врагов среди соседей. Последний раз страна бралась за оружие во время пограничной стычки с Камбоджей в 2008 году, которая уже урегулирована через Международный суд. Однако несколько пограничных споров с Камбоджей остаются нерешенными, и полная демаркация границы, удовлетворяющая обе страны, еще не проведена. Конфликт с Камбоджей остается наиболее вероятным сценарием применения этого оружия со стороны Таиланда.

Камбоджа располагает большим количеством 122-мм РСЗО, а в последние годы приобрела у Китая шесть 300-мм РСЗО AR2. Имея дальность стрельбы более 130 км, AR2 может выпустить 16 300-мм ракет на расстояние, аналогичное таиландским DTI-1, при этом неся значительно более тяжелую боеголовку (280 кг против 150 кг). Эти возможности наглядно демонстрируют достижения в области ракетной артиллерии, изменившие военный ландшафт нового тысячелетия.

[ + – ] Камбоджийская 300-мм РСЗО AR2

Несмотря на то, что Таиланд традиционно заказывает американские системы вооружений, он все чаще обращается к Китаю для удовлетворения своих оборонных потребностей. В их число входят основные боевые танки VT4, десантно-штурмовые машины VN16, БТР VN1, ударная подводная лодка S-26T, Type 071E, а также БПЛА MALE CY9 и BZK005.

Сотрудничество с Китаем на сегодняшний день позволило Таиланду лицензировать одновременное производство ряда передовых систем вооружения, включая управляемые РСЗО DTI-1/1G для тайской армии, в рамках сделок, которые в противном случае были бы недостижимы. Такое сотрудничество дает Таиланду шанс вернуться к своим прежним амбициям, превратившись в "тигра" Юго-Восточной Азии и больше не потеряв этот статус.

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